WRC Rallye du Japon: Ogier premier leader, Neuville 4ème

La première spéciale de nuit a donné un mince avantage au pilote Toyota un dixième devant la Ford de Craig Breen et deux plus vite que la Hyundai de Ott Tanak. Touchette pour Greg Munster

En raison des huit heures d'avance, la première spéciale nocturne du Rallye du Japon vient de se terminer avec un meilleur chrono à mettre à l'actif de la Toyota Yaris WRC de Sébastien Ogier. Le premier du Français avec à ses côtés Vincent Landais, le copilote habituel cette année de Pierre-Louis Loubet.

Sur la spéciale asphaltée de Kuragaike Park, soit le secteur du "shake down" en sens inverse, l'octuple champion du monde français a devancé d'un petit dixième seulement la Ford Puma WRC1 Hybride de Craig Breen étrennant lui aussi un nouvel équipier, James Fulton prenant la place du retraité Paul Nagle.

Ott Tanak sur la première des Hyundai a été crédité du troisième chrono à deux dixièmes, un dixième seulement devant son équipier Thierry Neuville.

"On veut finir la saison sur une bonne note," a déclaré le Belge. "Les spéciales ici sont étroites, lentes et glissantes. C'est un sacré challenge. On va essayer avant tout de s'amuser."

Le jeune champion du monde Kalle Rovanpera complète le Top 5 à six dixièmes, six dixièmes devant son équipier Elfyn Evans et 1.3 devant la star locale Takamoto Katsuta, septième donc.

"Ce qui change pour moi ici? Il y a beaucoup plus de Japonais parmi les spectateurs," souriait le pilote Toyota. "On va essayer de leur offrir un bon résultat ce week-end même si je n'ai pas vraiment l'avantage du terrain, nouveau pour tout le monde."

Début de rallye contrarié pour l'autre Belge, Grégoire Munster, victime d'une touchette à l'arrière gauche. Heureusement plus de peur que de mal pour le pilote Hyundai qui peut poursuivre sa route non sans avoir déjà perdu 9 secondes sur la Skoda d'Emil Lindholm, le plus rapide en WRC2 où l'on note la participation d'une autre Fabia pour un ex-pilote de F1 finlandais, Heikki Kovalainen.

Avec le décalage horaire, la prochaine spéciale débutera à 23h02 chez nous, soit 7h au pays du Soleil Levant.