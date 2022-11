WRC Rallye du Japon: Elfyn Evans mène au terme d'une première journée de feu

Thierry Neuville 2ème à 3 secondes de la Toyota au terme d'une première étape marquée par l'incendie ravageant la Hyundai de Dani Sordo, la nouvelle sortie de Craig Breen, la crevaison d'Ogier, les soucis de transmissions de Ott Tanak et Gus Greensmith et l'annulation de deux spéciales.

On s'en souviendra de cette première étape du Rallye du Japon depuis douze ans. Elle a été marquée par de nombreux incidents et a été amputée de deux spéciales, une quarantaine de kilomètres, suite à deux incidents.

Le premier est survenu quand la Hyundai hybride de Dani Sordo a été ravagée par un incendie au milieu de la première spéciale du jour de Isagemi tunnel.

"Cela sentait fort l'essence dans l'habitacle et à un moment j'ai vu des flammes à côté de mon siège," racontait l'Espagnol qui a tout essayé et vidé plusieurs extincteurs (y compris celui de Gus Greensmith arrivé pour lui porter secours), en vain. "Je me suis arrêté et j'ai essayé de maitriser l'incendie avec les moyens du bord, mais notre auto s'est hélas totalement consommée. C'est un triste jour pour l'équipe."

Et beaucoup d'argent (près d'un million d'euros) parti en fumée en quelques minutes. La spéciale était logiquement stoppée au drapeau rouge et la suivante annulée suite au retard pris par les concurrents partis derrière Dani.

La septième et dernière du jour allait aussi être annulée suite à la sortie de route au premier passage de l'incorrigible Craig Breen. On ne compte plus les fautes de l'Irlandais cette année qui a trop endommagé un rail de sécurité ne pouvant être réparé pour le second passage.

Avec la crevaison du premier leader Sébastien Ogier perdant 2'43 dès la toute première spéciale de ce vendredi, on avait déjà perdu trois candidats au podium. Sans compter les ennuis de transmission dont se plaignaient Ott Tanak (qui a aussi perdu le système hybride de sa Hyundai à la moitié de la sixième spéciale) et Gus Greensmith sur la Puma rescapée.

Quatre spéciales ont donc seulement été disputées et les Toyota se sont partagées les meilleurs temps avec deux scratches pour Kalle Rovanpera et autant pour son équipier Elfyn Evans le relayant en tête au terme de la 4ème spéciale. A cet instant, Thierry Neuville partageait le leadership avec le Gallois. Mais le Belge terminait finalement ce vendredi à trois secondes de la tête, 2.1 devant le champion du monde finlandais. Entre ces trois-là, la lutte pour la victoire finale promet d'être très serrée tout au long du week-end.

"Cela a été une drôle et courte journée avec ces annulations, mais finalement cela a été bon pour nous," commentait Elfyn Evans en quête de son premier succès de l'année. "L'adhérence n'est pas facile à lire, la journée de samedi sera tout aussi compliquée et l'on annonce de la pluie pour dimanche."

Thierry Neuville était également satisfait: "Oui, cela a été une bonne étape pour nous," se réjouissait le Saint-Vithois. "On est dans la bataille pour la gagne. Dans la dernière, j'ai perdu un peu de temps en me montrant un peu trop prudent au début. Il y avait pas mal de feuilles sur la route et il était difficile de lire le grip. Mais j'ai préféré ne pas prendre trop de risques car je ne voulais pas tout perdre. On a encore deux jours pour aller rechercher la première place."

En WRC2, après sa chaleur de la veille lors de la première spéciale nocturne, Grégoire Munster a effectué une bonne étape achevée au 11ème rang général, le quatrième en WRC2 derrière les trois Finlandais Sami Pajari, Teemu Suninen et Emil Lindholm débarrassés de Kajetanowicz sorti de la route dès la première spéciale . L'écart avec le leader n'est que de 38 secondes.