WRC Rallye du Japon: Thierry Neuville 4 secondes devant Evans à 5 spéciales du but

La deuxième étape du Rallye du Japon, dernière manche du WRC, s'est achevée ce matin après une longue attente au départ de la courte ES14 et l'annulation de l'avant-dernière spéciale. Après les problèmes de vendredi, notamment quand une voiture banalisée s'était retrouvée en sens inverse de la spéciale avant qu'elle ne soit arrêtée au drapeau rouge (cela nous a rappelé l'histoire du tracteur en piste à Suzuka lors du GP du Japon de F1), les organisateurs japonais ont encore montré leurs limites avec une autre spéciale neutralisée après qu'une plaque se soit détachée sur la route et surtout les soucis dans les deux derniers tronçons du jour alors qu'ils ne sont pourtant pas débordés par le public. De l'avis de nombreuses personnes sur place, il n'y a quasi personne le long des routes, excepté en liaisons. L'une des raisons est le prix exorbitant pour suivre ce rallye avec notamment un accès payant au parc de service au Toyota Stadium. Selon un fan belge de Thierry Neuville, il faut compter près de 600 euros en billetterie pour suivre le Rallye du Japon convenablement. C'est plus cher qu'un bon ticket pour le GP de F1!

Six des sept spéciales ont pu avoir lieu ce samedi et dès la première le champion du monde Kalle Rovanpera a perdu tout chance de l'emporter suite à une petite sortie engendrant une crevaison et la perte de 2'30. Obligé de poursuivre la boucle avec une roue de travers, le Finlandais a perdu beaucoup plus et pointe actuellement au 11e rang à 6.41.7, 14 secondes devant la Skoda WRC2 de son compatriote et ex-pilote de GP Heikki Kovalainen.

Cela nous laissait donc la Toyota d'Elfyn Evans et la Hyundai de Thierry Neuville au coude à coude pour la victoire. Et notre compatriote a pris l'avantage à deux spéciales de la fin d'étape achevée par un premier scratch sur la terre du poussiéreux ultime show. De quoi porter son avantage à quatre secondes sur la Yaris WRC du Gallois portant désormais sur ses épaules les dernières chances de Toyota de s'imposer à domicile.

Il reste cinq spéciales à parcourir ce dimanche (s'il n'y a plus encore d'annulations) où l'on annonce de la pluie. Elles se disputeront entre minuit et 7h du matin pour nous. Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe sont à 80 km de leur deuxième succès cette saison. Mais rien n'est fait et Elfyn Evans en quête lui de sa première victoire 2022 et peut-être la dernière pour Toyota, à domicile, se battra certainement jusqu'au bout.

Nos représentants veulent finir sur une bonne note et quoi de mieux qu'un succès?

En se maintenant au 3ème rang à un peu moins de quarante secondes, Ott Tanak s'assure de pouvoir décrocher le titre de vice-champion et de meilleur pilote Hyundai de l'année. Encore une fois.

Katsuta Takamoto a effectué une petite sortie et pointe désormais à 1.04.5. Sans un souci pour un des pilotes du tiercé de tête, il ne pourra pas réaliser son rêve de podium à domicile.

Victime d'une crevaison vendredi, sa quatrième en six rallyes, Sébastien Ogier a signé trois meilleurs temps pour remonter dans le Top 5.

En WRC2, Emil Lindholm mène et se dirige vers le titre mondial, tandis que Grégoire Munster, auteur de deuxièmes chronos, continue à faire bonne figure en pointant au 9ème rang absolu, le troisième en WRC2 à 12 secondes de la deuxième place de la Skoda de Sami Pajari.