Le Français Cyril Abiteboul (ex-Renault F1) nouveau patron de Neuville chez Hyundai?

Après un intérim qui aura finalement duré un an, avec deux titres de vice-champions et cinq victoires à la clé, Julien Moncet sera remplacé en janvier prochain, avant le début de la nouvelle saison au Monte-Carlo. C'est ce qui aurait été annoncé en interne nous a confié une source digne de foi nous communiquant aussi le nom de l'heureux élu.

Et il s'agit d'une surprise puisqu'il ne vient pas du tout du milieu du rallye et surtout il n'avait jamais été cité jusque-là. Après avoir évoqué durant l'année les noms de Dani Sordo, Petter Solberg, Eric Boullier ou même les Belges Bart Mampaey ou Yves Matton, ce serait finalement l'ancien boss du Renault F1 Team Cyril Abiteboul qui aurait été choisi par les Coréens.

Agé de 45 ans, cet ingénieur de formation français est entré chez Renault en 2001. Devenu directeur sportif de Caterham-Renault F1 en 2010, il a dirigé le Renault Team F1 de 2014 à 2020 avant d'être finalement remplacé par Laurent Rossi. Il a été rendu populaire par sa rivalité exacerbée (cela avait fait l'objet d'une épisode de Drive to Survive sur Netflix) avec son concurrent et client Christian Horner (Red Bull). On se souvient aussi qu'il avait débauché pour des millions Daniel Ricciardo avant que l'Australien ne trahisse sa confiance en claquant la porte fin 2020.

Après une année chez Mecachrome et une autre chez CDK Technologies, une société spécialisée dans la conception de pièces composites pour les courses au grand large, Cyril Abiteboul reviendrait donc sur les devants de la scène sportive. Un nouveau patron pour Thierry Neuville issu de la F1 qui tendrait à confirmer la rumeur selon laquelle Hyundai ne serait plus impliqué en WRC que jusqu'à fin 2025 (encore trois saisons donc) et plancherait sur d'autres projets: on parle d'un prototype à moteur à hydrogène pour Le Mans (Hyundai est le constructeur automobile le plus avancé dans l'exploitation de cette nouvelle énergie) voire même de la F1.

On verra si Hyundai confirme cette information dans les semaines à venir. Mais avant cela, on attend encore la confirmation des noms des équipiers de Thierry Neuville. Si pour Esapekka Lappi et Dani Sordo, cela semble acquis. Il reste toujours un mi-temps à pourvoir. Pour Andreas Mikkelsen, Teemu Suninen, Craig Breen, Kris Meeke, Hayden Paddon ou un mix des cinq?