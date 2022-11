Craig Breen remercié par M-Sport: "Pas assez régulier pour être notre leader en 2023"

C'est la journée des fins de contrats. Après que Haas F1 ait confirmé ce matin que le contrat de Mick Schumacher ne serait pas renouvelé, c'est au tour de M-Sport-Ford d'officialiser le licenciement de Craig Breen. L'Irlandais qui possédait un contrat de deux ans avec l'équipe a vécu une saison 2022 cauchemardesque avec notamment cinq sorties de routes lors des sept derniers rallyes et une septième place seulement au championnat du monde (derrière le pilote Toyota à mi-temps Seb Ogier) avec 84 points. C'est totalement insuffisant. Dès lors, un "accord à l'amiable" a été trouvé pour mettre un terme à leur association.

"Craig est un garçon impliqué et sympathique. Il a signé deux podiums pour nous, mais il s'est révélé beaucoup trop inconstant pour être notre leader en 2023," a déclaré Malcolm Wilson confirmant par là qu'il y aura donc un nouveau leader. Avec le retour chez M-Sport de Ott Tanak ou d'Elfyn Evans? Nous pencherions plutôt pour la deuxième solution. Le Gallois n'étant plus du tout en confiance dans l'environnement Toyota où il n'a pas su endosser le rôle de leader laissé par Seb Ogier (et repris par le jeune Kalle Rovanpera) et où il devrait être remplacé par Ott Tanak. Toyota a prévu une annonce dans les jours (heures) qui viennent...