WRC: Ott Tanak chez Ford M-Sport, c'est fait !

Pour l'Estonien, c'est un retour aux sources, lui qui fut pilote pour le team détenu par Malcolm Wilson et managé par Richard Millener jusqu'en 2017 avant de passer chez Toyota avec un titre de champion à la clé, puis un chapitre moins réussi chez Hyundai.

"M-Sport est le team qui m'a permis de m'épanouir en tant que pilote et qui m'a appris toutes les leçons difficiles et l'expérience pour devenir un pilote de haut niveau au Championnat du monde des rallyes", commente Tanak. "Depuis que je suis devenu champion du monde, je n'ai pas été en mesure de défendre mon titre avec Hyundai, et je ne pourrai pas faire la paix avec moi-même tant que je ne serai pas à nouveau champion"

"J'ai eu de nombreuses discussions avec Malcolm et nous partageons la même ambition pour la saison à venir. Ce sera un grand défi pour nous, mais je connais les gens de Dovenby Hall, je sais de quoi ils sont capables et avec leur passion de donner tout ce qu'ils ont, nous pouvons revendiquer le championnat"

"Je suis heureux d'être de retour chez M-Sport Ford World Rally Team et nous donnerons tout l'année prochaine", conclut Ott.

Les équipiers de Tanak pour 2023 doivent encore se faire connaître. M-Sport est toujours en discussions avec Sébastien Loeb pour convaincre l'Alsacien de replonger pour une campagne partielle. Pierre-Louis Loubet et Gus Greensmith sont également en ballotage tandis qu'Oliver Solberg reste un candidat, malgré les récents commentaires plutôt pessimistes de son paternel.