Tom Rensonnet en Junior WRC, sans aide Munster Jr reste Luxembourgeois

A 44.000 euros la course sans tests, la « Fédé » soutenant aussi le programme de Gilles Magnus en Tourisme et lançant le kartman Yani Stevenheydens en Formule 4 française n'a dès lors apparement plus le moindre budget (on parlait de 15 à 20k) pour soutenir un autre Belge qui pourtant le souhaitait et le mériterait : Grégoire Munster récemment promu en WRC2 avec Ford M-Sport grâce essentiellement au soutien de Jourdan Serderidis. Dès lors, l'homme à la double nationalité (sa maman est Luxembourgeoise) continuera à afficher le drapeau luxembourgeois sur les vitres de sa Fiesta. Dommage...

A noter que Grégoire Munster affrontera les Juniors et donc Tom Rensonnet à armes (mais pas expérience) égales en Suède où il prendra également le volant d'une Fiesta R3.

Avec Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe mais aussi les équipiers Nicolas Gilsoul et Fred Miclotte (aux côtés de Jourdan Serderidis) en WRC1, Grégoire Munster et Louis Louka en WRC2 et Tom Rensonnet et Loïc Dumont en WRC3, les Belges seront présents à tous les niveaux l'an prochain en Mondial.