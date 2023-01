Ancien boss de Caterham et de Renault en F1 (c'est notamment lui qui avait débauché le pilote Red Bull Daniel Ricciardo à coups de gros millions et possède un tatouage en souvenir du podium décroché par l'Australien sous ses couleurs), cet ingénieur de 45 ans est donc le nouveau patron de Thierry Neuville.

Très beau parleur, charismatique, il a l'expérience de la compétition au sein de grosses structures. Son engagement par les dirigeants coréens n'est toutefois pas un très bon signe pour le futur de la marque en WRC. Cyril Abiteboul pourrait en effet être chargé d'explorer d'autres pistes (là où sa connaissance est plus grande) puisque l'on entend de plus en plus parler d'un futur programme en endurance et au Mans avec un proto à hydrogène (Hyundai est un leader dans cette technologie) voire d'une arrivée en F1 en tant que motoriste.

Mais tout cela n'est évidemment pas pour tout de suite. Première mission du Français: Ramener au moins un titre constructeurs en WRC. Et cela dès 2023!