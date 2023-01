WRC: le Turini en apéro pas trop glacé

La saison WRC 2023 démarre ce jeudi du côté de Monaco. Après l'ultime spéciale d'essais, le matin à partir de 9h31 entre Sainte Agnes et Peille, et un départ cérémonial face au Casino de la Principauté, la première spéciale du légendaire Monte-Carlo se disputera sur 15,52 km entre la Bollène-Vésubie et le Col de Turini. Un véritable mythe que les 75 équipages auront à affronter à trois reprises, ce jeudi à partir de 20h18, puis deux fois dimanche lors de l'ultime étape avec un dernier « run » en guise de « spéciale bonus. »