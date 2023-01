La Nouvelle-Zélande, l’Espagne et Ypres, qui avait joué le rôle de remplaçant en 2021 et 2022, n’en seront plus. Pas une surprise pour notre pays, mais bien pour les deux autres.

La nouveauté de cette saison au calendrier des rallyes WRC est l’arrivée du Central Europen Rally, disputé entre la Tchéquie (départ à Prague), l’Autriche et l’Allemagne.

Annoncée dans un premier temps comme la manche finale en décembre, l’Arabie saoudite devra encore patienter avant de rejoindre le WRC.

Tout savoir sur l'actualité du WRC

Le calendrier WRC 2023