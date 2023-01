WRC Monte Carlo ES3: Triplé Toyota devant Neuville

Outre des choix de pneus un peu différents (mix entre tendres et ultra tendres), le Gapençais a fait une partie de la différence en étant le seul à n'emporter qu'un seul pneu de réserve, soit 23 kg en moins. Un gros risque pour un pilote qui a multiplié les crevaisons l'an dernier et avait perdu la course ici avec un pneu plat. Mais ne jouant pas le championnat, le Français peut se permettre de jouer le tout ou rien. Seule une neuvième victoire l'intéresse.

"On n'a de toute manière pas assez de pneus tendres et ultra tendres (20 en tout) donc à quoi bon en transporter avec nous," sourit le leader de l'épreuve portant déjà son avance à 9.2 sur le Gallois. Le champion du monde Kalle Rovanpera est repoussé à 23.2 un dixième devant Thierry Neuville qui était bien parti mais a perdu pas mal de temps dans la portion rapide en descente.

"L'auto sous-vire un peu et je ne voulais pas risquer de me faire surprendre. On a opté pour des choix de gommes différentes. On fera le bilan à la fin de la boucle," commente le pilote Hyundai qui voit déjà ses espoirs de second succès monégasque s'éloigner.

WRC Monte-Carlo: les résultats

Munster a seulement quatre dixièmes de Fourmaux en WRC2

Derrière, Ott Tanak perd deux places sans disputer une mauvaise spéciale: "C'est le mieux que l'on peut faire pour le moment," déclare l'Estonien de la Ford Puma ne devançant sur ce tronçon son expérimenté équipier Pierre-Louis Loubet que de deux dixièmes. Le Corse épaulé par le Belge Nicolas Gilsoul conserve sa septième place absolue mais revient à 3.6 d'un Dani Sordo clairement pas dans un bon rythme. C'est pire encore pour Esapekka Lappi qui découvre la Hyundai et n'a eu droit qu'à une journée d'essais sur l'asphalte. "Je freine beaucoup trop dans les virages, je ralentis trop l'auto. Je dois remédier à cela," avoue le Finlandais.

En WRC2, meilleur temps pour Yohan Rossel (C3) qui reprend à peine 7 dixièmes au leader Nikolay Gryazin. Adrien Fourmaux sur la première Ford perd 12.2 et ne pointe que quatre dixièmes devant son équipier belge Grégoire Munster qui entame sa remontée.