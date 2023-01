WRC Monte-Carlo ES9: Nouveau triplé Toyota, Loubet out

Moins neuf degrés à l'arrivée de ce premier secteur du jour, 16.8 km complètement secs entre Le Fugeret et Thorame-Haute. Et dès le dernier virage, coup de théâtre. Reparti deuxième sur la route ce matin après ses déboires et 150 km parcourus sans direction assistée, Pierre-Louis Loubet glisse et tape avec l'arrière droit. Roue pliée, c'est l'abandon. "Il y avait de la glace," a indiqué le Corse, seul pilote piégé à cet endroit. Peut-être plutôt une fiche couche de sel que Jourdan Serderidis, nettement moins rapide, n'avait pas complètement balayée.