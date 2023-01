Grégoire Munster après sa 9e place en WRC2 au Monte-Carlo: “Il va falloir revoir nos ambitions à la baisse”

“Adrien a passé le week-end à nous dire qu’il ne pouvait pas aller plus vite, ” explique Grégoire. “C’est une excellente référence et sans les crevaisons d’Oliver Solberg et de Stéphane Lefèbvre, il aurait terminé septième. Tout est dit. Il roule en Ford depuis 2019. Il y a trois ans, il signait le scratch dans le Turini avec la Fiesta devant Ostberg, Solberg, Gryazin et Rossel. Et aujourd’hui, en attaquant très fort, il en prend onze en 15 km. Je pense que cela reflète le potentiel actuel de la voiture. On va faire le débriefing avec Jourdan (Serderidis) mais je pense qu’il va falloir revoir les objectifs un peu à la baisse. Viser le podium me paraît compliqué. Les Skoda sont très rapides. On va plutôt dire l’un ou l’autre Top 5. ”

Les 8 enseignements du Monte-Carlo 2023

D’un autre côté, Grégoire et Louis Louka ont rallié l’arrivée et accumulé les kilomètres, ce qui est positif : “On n’a pas commis une seule erreur. On a emmagasiné de l’expérience ce qui était le but ici. On a tous les deux connu des soucis de freins dans les spéciales avec pas mal de descentes de cols. Il va falloir travailler là-dessus. Maintenant, on va essayer de se rapprocher au maximum d’Adrien en cours de saison. Ici, on l’a devancé une fois et terminé deux fois dans la même seconde. Un bon début. Tout en espérant que sur la terre, là où la puissance est moins importante, nous serons un peu plus dans le coup. On manque vraiment de moteur et quand cela monte comme ici cela n’aide pas… ”

Monte-Carlo 2023: tous les résultats