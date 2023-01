WRC Monte-Carlo ES16: Rovanpera remporte la répétition de la Power Stage

C'est beaucoup. Pierre-Louis Loubet a récupéré l'usage de son frein-à-main et signe le cinquième chrono. "Merci à mon ingénieur qui a trouvé la solution et m'a permis d'effectuer la manipulation nécessaire."

Ott Tanak est resté lui par contre en mode économie. On espère que l'Estonien sera capable de signer un temps dans le Top 3 lors du second passage où Seb Ogier ne tentera certainement pas le diable pour assurer son 9e succès, le premier en Mondial de son équipier Vincent Landais.

En WRC2, Yohan Rossel ne reprend que 8 dixièmes à Nikolay Gryazin. Le retard du Français sur le Russe est désormais de 9.7.

En lutte pour la 3e place face à Pepe Lopez, le champion de Belgique français Stéphane Lefèbvre perd près de cinq minutes et chute en dehors du Top 10 au classement général où Grégoire Munster gagne donc encore une place. Le pilote Ford qui concède onze nouvelles secondes à son équipier est désormais 7e des pilotes marquant des points en WRC2 mais va avoir du mal à contrer le retour de Bulacia revenu à 5.2.

ES15: Ogier reste le patron, soucis pour Neuville et encore Loubet

Comme de mauvaise habitude sur le WRC, les spéciales du dimanche matin sont sans grand intérêt, la majorité des pilotes passant en mode économie de pneumatiques en vue de la dernière Power Stage. C'est d'autant plus le cas sur ce Monte-Carlo avec une dernière boucle de quatre spéciales (la plus longue du rallye) et un quota limité de pneus tendres. C'est encore plus le cas pour Pierre-Louis Loubet reparti sur un rythme très lent dans l'espoir de sauver son week-end et quelques points dans l'ultime spéciale. Hélas cela risque fort de ne pouvoir être se réaliser car le Corse copiloté par Nicolas Gilsoul est désormais privé de frein-à-main ce qui l'a obligé à passer la marche arrière dans une épingle. Décidément, le manque de fiabilité des Ford Puma WRC1 reste un souci majeur.

Rien de neuf en tête de la course où l'on a assisté à un nouveau triplé Toyota, Sébastien Ogier signant son 8e scratch 2.7 devant ses deux équipiers Elfyn Evans et Kalle Rovanpera. Le Gapençais porte donc son avance à 18.7 sur le Finlandais.

Tout refonctionne bien pour Ott Tanak qui mise aussi sur la spéciale bonus pour marquer plus que les dix unités de sa 5e place actuelle. Dani Sordo devance son équipier Esapekka Lappi, mais écope provisoirement d'une pénalité de dix secondes pour départ volé ce qu'il conteste. "Le système de décompte a buggé et s'est arrêté." Ce que confirme d'ailleurs Ott Tanak. "Il y avait un problème avec l'horloge sur la ligne de départ." Il semble avoir vite obtenu gain de cause puisque les dix secondes ne figurent déjà plus sur les classements et qu'il a récupéré sa septième position devant Esapekka Lappi incapable d'attaquer aussi fort que la veille sans savoir pourquoi.

Et Thierry Neuville? Notre compatriote signe le 4e chrono à 5.1 du meilleur temps après avoir effectué un tête-à-queue dans le premier virage. Ce qui a dû user un peu des pneus qu'il souhaitait certainement garder au mieux pour la Power Stage pour laquelle il pourrait avoir gardé deux pneus tendres neufs dans le coffre. "J'ai un problème de mapping avec le système de boost hybride," ajoute-t-il. Réalité ou coup de bluff pour tenter de surprendre tout le monde en signant le scratch dans l'ultime tronçon du Turini? Réponse vers 13h. Mais un scratch là-bas devant Ogier, Evans et Rovanpera lui permettrait de repartir de Monaco avec le même nombre de points que le Finlandais. Tout en ne devant pas faire la trace le vendredi en Suède. Gageons que chez Hyundai on a songé à ce cas de figure...

En WRC2, Yohan Rossel (Citroën C3) signe le meilleur temps et revient à 10.5 de la Skoda de Nikolay Gryazin. Dixième chrono pour Greg Munster à dix secondes de son équipier Adrien Fourmaux, huitième.