WRC Shake down : Rovanpera un dixième devant Lappi, Neuville, souffrant, à trois secondes

Derrière les deux Nordiques on retrouve, à trois dixièmes seulement, un Takamoto Katsuta faisant honneur à sa première nomination pour marquer des points constructeurs en l’absence de Sébastien Ogier qui fera son retour dès la prochaine manche du Mexique. Suivent Elfyn Evans (2.51.8), Craig Breen (2.52.2) et un Thierry Neuville avouant souffrir de son manque de tests et toujours d’une maladie l’affaiblissant depuis une semaine…

Le Belge, deuxième sur la route ce soir, signe un temps de 2.54.0, à trois secondes en un peu moins de six kilomètres de son équipier finlandais, juste devant les Ford Puma WRC1 d'Ott Tanak (2.54.4) et de Pierre-Louis Loubet (il découvre la Suède) pas très en forme non plus.

En WRC2, Oliver Solberg (Skoda Fabia) précède la VW Polo de Ole-Christian Veiby de trois dixièmes et la Hyundai de Teemu Suninen de huit dixièmes.

En WRC3, meilleur chrono de Roope Korhone, 1.4 devant notre Grégoire Munster, le meilleur des Juniors, deux dixièmes devant le Français Laurent Pellier. Pour ses débuts, Tom Rensonnet après deux passages à 15.3 de son compatriote, soit l’écart de trois secondes au kilomètre auquel le champion de Belgique Jr s’attendait pour ses débuts en Mondial et sur la neige.