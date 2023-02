Hormis un surprenant 2e chrono lors du second passage dans Brattby, la spéciale où une position de départ éloignée constituait clairement un avantage, Pierre-Louis Loubet s’est régulièrement retrouvé à sa place : la dernière des WRC1 confiées à des pros. Sur ce terrain où son expérience est très limitée, c’est logique vous dira son équipier belge Nicolas Gilsoul. Septième vendredi soir à 1’16, “Nico” s’élancera donc samedi (ordre inverse du classement) juste devant son ancien pilote Thierry Neuville…

Pour ce “one shot”, on s’attendait à ce que Grégoire Munster domine le WRC3 et la catégorie Junior aux commandes de sa Ford Fiesta R3. Il n’en est rien. Coupable d’une petite faute lui coûtant une quinzaine de secondes, le fils de “Big Bernie” est quatrième en WRC3, 3e Junior à une bonne minute de l’Irlandais William Creighton.

Cette première étape a été encore plus compliquée pour Tom Rensonnet qui a perdu deux minutes trente dans l’ES3. “L’auto s’est mise en mode sécurité et on a dû s’arrêter pour faire un reset,” expliquait le Liégeois. Mais le plus important est qu’il ait pu poursuivre son apprentissage avec des écarts par rapport aux meilleurs déjà en dessous des deux secondes au kilomètre. Cela progresse !