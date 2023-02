WRC Suède ES3 : Rovanpera réagit, Tanak grappille

Le troisième chrono de Takamoto Katsuta confirme l'avantage des Yaris sur ce tronçon, Elfyn Evans perdant du temps et des places après une petite incursion dans un mur de neige.

Thierry Neuville signe le sixième chrono et reste dixième, désormais à dix secondes de son ex-équipier estonien. "J'ai souffert de trop de sousvirage. Je sentais que j'étais lent..." regrettait le Belge.

En WRC2, le champion et premier leader Emil Lindhölm a tapé un mur de neige et a dû s'arrêter en spéciale pour dégager la neige du radiateur. Oliver Solberg sur une autre Skoda signe le meilleur temps et prend le leadership de la catégorie 3.2 devant la Polo de Ole-Christian Veiby.

Dans la spéciale précédente, cinquième chrono en WRC3 pour Grégoire Munster à neuf secondes du leader William Creighton. Douzième temps de catégorie pour le "rookie" Tom Rensonnet à 46 secondes du leader en Junior, soit un peu plus de 4 secondes au kilomètre.

ES2: Le scratch pour Breen, Tanak nouveau leader

Conditions quasi optimales pour cette première spéciale diurne du Rallye de Suède avec un beau tapis blanc, des températures négatives et des murs de neige assez durs. Une spéciale de Brattby, longue d’un peu plus de 10,7 km chamboulant complètement le classement général.

Premier leader hier soir, Kalle Rovanpera a dû balayer et faire la trace : “Un gros handicap sur cette spéciale,” estimait le champion du monde, vainqueur ici en 2022. “Il y a pas mal de neige sur la route et peu de glace.”

Le pilote Toyota perd 12.5 sur le scratch signé par Craig Breen, le dernier des pilotes de pointe de WRC1 à s’élancer compte tenu de son absence à Monte-Carlo. Un Irlandais très ému à l’arrivée en apprenant qu’il avait signé le meilleur chrono : “Cela me manquait,” confiait-il quasi en pleurs. “Je suis très heureux que Hyundai m’ait donné une seconde chance.”

Le plus rapide, 3.8 devant Ott Tanak et 5.4 plus rapide que la seconde Hyundai de son équipier Esapekka Lappi, Breen sortant d’une saison archi-décevante chez M-Sport s’empare de la deuxième place du classement général à 1.3 de celui qui l’a remplacé en tant que leader dans le clan Ford, Ott Tanak, nouveau leader du rallye de Suède donc : “Cette spéciale n’était pas facile du tout car fort différente de ce que l’on avait vu en reconnaissances,” confiait l’Estonien.

A l’issue de cette deuxième spéciale, Esapekka Lappi pointe donc au 3e rang absolu à 3.9, tandis que Kalle Rovanpera chute en 4e position à 7.1, premier du clan Toyota 3 dixièmes devant son équipier Elfyn Evans et 9 dixièmes devant Thierry Neuville. Cinquième dans la spéciale, notre compatriote perd une position mais se sent mieux : “Il y a beaucoup de neige et donc de nettoyage. Ma deuxième position n’est pas avantageuse. Mais je me sens mieux dans l’auto. Ce n’est pas encore totalement ce que je voudrais, mais cela va dans le bon sens.”

Associé à Nicolas Gilsoul, Pierre-Louis Loubet signe le 7e chrono devant Rovanpera, preuve supplémentaire que la position sur la route a toute son importance ce matin en Suède…