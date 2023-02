WRC : Ott Tanak s’impose à la régulière en Suède, Neuville sur le podium

C’est le dix-huitième succès mondial pour l’Estonien qui rejoint ainsi le Top 10 mondial de tous les temps à égalité de victoires avec Jari-Matti Latvala et Hannu Mikkola.

Une bonne préparation en Estonie le week-end avant, une position de départ idéale (4e sur la route vendredi) et une belle régularité (du pilote et de la voiture) ont permis à Tanak d’offrir à M-Sport et la Puma WRC1 le trophée qu’il attendait depuis le Monte-Carlo 2022 avec Seb Loeb. Avec un seul scratch sur les dix-huit spéciales, Ott n’était clairement pas le plus rapide. La Ford non plus. Mais il a fait preuve d’une régularité exemplaire. Il prend ainsi la tête du championnat et aura la lourde tâche d’ouvrir la route et de balayer au Mexique.

Egalant son meilleur résultat en Mondial après avoir mené la moitié du rallye, Craig Breen devra encore attendre avant de décrocher son 1er succès Mondial. La perte du boost hybride samedi après-midi n’a pas aidé l’Irlandais qui s’est toutefois très bien racheté après une saison 2022 très décevante. Il a beaucoup mieux fait son job ici pour Hyundai que Dani Sordo au Monte-Carlo. Cela devrait l’aider à étoffer son programme à mi-temps pour l’usine coréenne. D’autant qu’il avait accepté de sacrifier son premier accessit en pointant volontairement en retard au départ de la dernière spéciale pour laisser passer Thierry Neuville. Un cadeau dont le Belge n’a, hélas, pas pu profiter en raison d’une petite erreur à 2 km de l’arrivée.

A la faute, Thierry a perdu 4 ou 5 points à 2 km de l'arrivée

Sixième seulement vendredi soir, grippé et handicapé par sa deuxième position sur la route, Thierry Neuville s’est métamorphosé et a retrouvé la forme samedi matin en se retrouvant quatrième à s’élancer (comme Tanak la veille). Le Belge a signé cinq meilleurs temps (un de moins que Rovanpera) et est remonté sur le podium en remportant son duel au sommet avec le champion du monde. C’est mathématiquement et psychologiquement important. Même s’il regrettera ce petit faux pas le privant de quatre ou cinq points supplémentaires en vue du finish. Au championnat, il conserve la troisième place à 9 points du leader Tanak. Il devrait donc être avantagé par rapport aux deux premiers lors de la prochaine joute sur la terre du Mexique.

Que retenir d’autre de ce Rallye de Suède ? Que Toyota et Rovanpera ne sont pas invincibles. Il n’y a d’ailleurs pas de Yaris sur le podium ce qui est plutôt rare. Que les positions de départ du premier jour influencent fortement toujours les classements sur certaines joutes où le balayage est important. Qu’Esapekka Lappi (parti sans roue de secours pour la dernière boucle, il a signé le meilleur temps dans la Power Stage), a pris la Hyundai en mains et sera en mesure de jouer la victoire cette année, qu’Elfyn Evans est toujours un peu court face à son équipier finlandais, que Katsuta (un meilleur temps) va de plus en plus vite mais commet toujours des erreurs, que Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul ont fait la course sage qu’on attendait d’eux (ils ont terminé en mode électrique après un souci de moteur en vue de l’arrivée) ou encore qu’Oliver Solberg a fait honneur à son rang de grand favori sur sa Skoda en remportant haut la main le WRC2.

Les quatre candidats au titre, représentant des trois marques engagées en WRC1, se dégagent déjà. Voilà qui promet une bien belle saison 2023.