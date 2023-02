WRC Suède ES16 : Tanak à deux spéciales de la victoire, Rovanpera à 1.1 de Neuville

Disputée tôt ce matin, à la lueur des phares, la première spéciale de Vastervik, longue de plus de 26 km et très rapide, a vu le Finlandais Kalle Rovanpera signer un nouveau meilleur temps. Le champion du monde se rapproche ainsi à 1.1 de la 3e place toujours détenue par Thierry Neuville. A deux spéciales de l’arrivée, le Belge tient bon et y croit.