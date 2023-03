Thierry Neuville optimiste avant le Rallye WRC du Mexique : “Sur le podium, devant mes rivaux directs”

Une joute éprouvante créée en 1993 remportée à six reprises déjà par Sébastien Ogier, mais que n’a encore jamais inscrite à son palmarès Hyundai.

L’handicap du balayage

”Il est vrai que l’on a souvent rencontré des soucis de fiabilité ici”, reconnait Thierry Neuville qui en neuf participations ne compte que trois troisièmes places comme meilleurs résultats en 2013, 2014 (souvenez-vous qu’il avait terminé à l’agonie en mettant de la Corona dans son radiateur percé) et 2017. “J’ai aussi eu quelques accidents. C’est un rallye compliqué qu’on a souvent abordé bien classé au championnat ce qui nous handicape fortement le premier jour en raison du balayage.”

guillement "Une première victoire au Mexique n'est pas à exclure"

Cette année, notre compatriote s’élancera troisième dès jeudi soir dans les tunnels de la cité minière de Guanajuato, derrière Ott Tanak et Kalle Rovanpera. “Les routes ont fort changé par rapport à 2020, elles sont généralement plus larges, moins naturelles et les organisateurs ont cru bon de faire du remblayage ce qui ne me plait pas trop. Il y a pas mal de pierres coupantes sur les bords des spéciales et les risques de crevaisons seront plus importants. Ma position de départ n’est pas la meilleure ni la pire. Mon premier objectif sera de devancer à l’arrivée les deux pilotes devant moi au championnat. Ce sera dur de rivaliser avec les Toyota de Elfyn Evans et Sébastien Ogier partant derrière. J’en fais mes favoris. Mais si j’évite les pièges de la première étape, je m’imagine bien monter sur le podium entre eux. Une victoire n’est d’ailleurs pas à exclure si tout se passe bien pour nous ce week-end.”

Ce serait une première pour l’écurie coréenne qui s’est souvent piquée aux cactus sud-américains.