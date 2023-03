WRC Mexique ES3 : Lappi prend la tête, la cata pour Tanak et Ford

La première vraie spéciale du Rallye du Mexique, El Chocolate, a d'emblée fait des dégâts. Premier à s'élancer, le leader du Mondial Ott Tanak y a cassé un turbo et perdu d'emblée plus de 7 minutes. Il a terminé la spéciale, mais il n'est pas certain du tout qu'il puisse continuer s'il ne trouve pas le moyen de réparer.