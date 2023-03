Dès la première spéciale sur terre vendredi, le gros morceau d’El Chocolate, l’Estonien était lâché par le turbo de sa Ford. Obligé de parcourir toute la boucle matinale à allure réduite, le leader du Mondial perdait 12’33 et toute chance de monter sur le podium dimanche.

Une véritable bérézina pour le clan M-Sport qui perdait d’emblée ses deux autres Puma WRC1, celles des équipages à moitié belges de Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul, mais aussi de Jourdan Serderidis et Fred Miclotte, tous deux victimes d’un bris d’attache de triangle après un choc dans une mauvaise corde.

Cette première ronde de 60 km ne voyait pas non plus revenir la Toyota de Takamoto Katsuta, tombée dix mètres en contrebas.

Comme prévu, les pilotes s'élançant plus loin, sur une route balayée, signaient les premiers scratches, Esapekka Lappi prenant la tête dès l'arrivée de l'ES3 au volant de sa Hyundai. Mais le sextuple vainqueur de l'épreuve Sébastien Ogier (Toyota) lui donnait le change en remportant les ES4 et ES7.

Après sept spéciales, alors qu’il en restait trois à disputer pour clôturer la première étape, l’écart entre les deux hommes de tête était de trois dixièmes…

Derrière, à déjà plus de 22 secondes, Elfyn Evans voyait la menace Sordo s’envoler suite à la crevaison coûtant une minute à l’Espagnol dans l’ES7. Mais Thierry Neuville, quatrième du coup, ne pointait qu’à une quinzaine de secondes du Gallois.

"On a nettoyé la route, mais on pointe pour l'instant devant Rovanpera et Tanak ce qui était l'objectif," positivait Thierry. "Notre position sera meilleure ce week-end. On vise toujours le podium."