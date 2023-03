WRC Mexique : Ogier assure, Neuville aligne trois scratches et revient à 8.7 d’Evans

”Une bonne première boucle,” se félicitait le meilleur des pilotes Hyundai déjà revenu sur le podium derrière les deux pilotes qu’il avait désignés au départ comme ses principaux adversaires, Seb Ogier en quête d’un nouveau record de sept succès et Elfyn Evans. “J’ai bien augmenté mon avance sur Kalle (Rovanpera) et j’ai grappillé un peu de temps sur Elfyn. L’écart me séparant de lui n’est plus que de 8.7. C’est clairement ma cible et je vais encore essayer de me rapprocher cet après-midi.”

La tête du Mondial en jeu

S’il réussit à s’intercaler entre les deux Toyota de tête, cela lui permettrait de revenir à égalité de points avec Rovanpera en tête du Mondial demain après-midi, le résultat de la Power Stage désignant qui serait devant l’autre.

Mais on n'en est pas encore loin. D’abord car Evans vend chèrement sa peau. Ensuite car le terrain miné, jonché de gros cailloux, peut vite devenir votre pire ennemi et causer votre perte. Rien ne sera donc acquis ou perdu avant les derniers hectomètres.