Une épreuve promise à l’intérimaire de service chez Toyota, le semi-retraité Sébastien Ogier établissant un nouveau record de sept victoires à Léon.

Un triomphe facilité certes par sa position éloignée sur la route lors de la première étape de vendredi (compte tenu de son absence en Suède) et par la sortie de route du leader Esapekka Lappi samedi matin. Mais une cinquante-septième première place que le Français a mis un point d’honneur à décrocher avec panache, en allant chercher les cinq points bonus de la Power Stage remportée avec plus de deux secondes sur Ott Tanak. Des points marqués pour Toyota lui permettant de prendre la tête du championnat du monde, chose qui ne lui était plus arrivée depuis son 8e titre à Monza en 2021. “C’est mieux d’être premier sur la route le vendredi lors de la prochaine manche en Croatie,” a déclaré le Gapençais à l’arrivée. Car son programme prévoit qu’il disputera bien la prochaine manche. Et plus si affinités ? En coulisses, on se met de plus en plus à le penser. “Pourquoi prendre tant de risques sur la dernière spéciale, s’il n’est pas motivé par autre chose,” s’est justement interrogé sur la RTBF le consultant Yves Matton, ancien responsable rallye de la FIA. Car la menace Thierry Neuville est réelle pour Toyota, car le Français n’a pas de remplaçant attitré comme l’an dernier et Takamoto Katsuta n’est pas encore tout à fait apte à ramener régulièrement des gros points constructeurs. Mais surtout car l’octuple champion, après avoir soufflé un an, n’a pas d’autre programme. Et ne cracherait pas sur une neuvième couronne qui lui permettrait d’égaler le record d’un certain Sébastien Loeb…

TN deuxième du championnat à 3 points d'Ogier

S’il changeait d’avis, il devrait croiser le fer à nouveau avec Thierry Neuville. Le Belge n’a pas encore remporté un succès cette année, mais s’est battu ce dimanche comme un bon diable pour aller chercher la deuxième place des mains d’Elfyn Evans. Comme souvent lors de ses duels avec le Gallois, notre représentant l’a emporté. Pour quatre petits dixièmes. De quoi décrocher le premier accessit, la première place au Mexique et au championnat des candidats désignés au titre, trois points derrière le nouveau leader surprise Seb Ogier, un devant le champion en titre Kalle Rovanpera et six de mieux que son ancien équipier Ott Tanak limitant bien les dégâts après les 12’33 perdues vendredi.

“J’ai été vraiment à la limite durant tout le week-end, c’était fatiguant, ” s’est exclamé un Thierry radieux à l’arrivée. “Je suis hyper content de finir deuxième ici. C’est clairement le mieux que je pouvais espérer avec notre position de départ vendredi. Je repasse Kalle et Ott au championnat ce qui était l’objectif. ”

Reste à a voir maintenant s’il ne faudra pas désormais compter dans le futur avec un certain Sébastien Ogier…