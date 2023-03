Seb Ogier pourrait être sacré une 9e fois en WRC en ratant encore trois épreuves

”J’ai poussé dans la dernière spéciale au Mexique car je la connaissais bien et je savais que je pouvais y signer le meilleur temps,” explique l’octuple champion Sébastien Ogier à qui tout réussi à nouveau pour l’instant. “Je savais que c’était serré dans les points avec Thierry et Kalle. Et je sais aussi qu’ouvrir la route en Croatie (ndlr : où il a gagné lors de sa dernière apparition en 2021) est plutôt un avantage.”

Pour la gagne en Croatie

Le Français se projette déjà et confirme donc qu’il visera à nouveau la victoire mi-avril en Croatie. “Mais je serai absent lors de la manche d’après au Portugal. C’est ce qui a été décidé avec le team.”

Si tout se passe bien pour lui, si les trois candidats désignés au titre continuent à alterner et s’échanger la première place (jusqu’ici Kalle Rovanpera à Monte-Carlo, Ott Tanak en Suède et Thierry Neuville au Mexique ont chacun été une fois le meilleur des trois) et donc se prendre des points, il pourrait ne pas être trop loin en termes d’unités avant la Sardaigne où il bénéficierait donc à nouveau d’une bonne position de départ pour prétendre à la victoire sur une épreuve déjà remportée quatre fois dont lors de la dernière édition.

Ensuite, ce sera le Safari du Kenya où il s’est imposé il y a deux ans et a terminé quatrième en 2022. Un rallye cassant où la position sur la route compte moins.

Vacances estivales

Puis il y aura le break estival. On peut imaginer Seb Ogier rater volontairement les deux épreuves en Estonie (aucune victoire) et en Finlande (un seul succès en 2013), prendre des vacances en famille, recharger ses batteries, et revenir en grande forme, avec une bonne position de départ, pour viser à nouveau la première place en Grèce. Et enchaîner ensuite le Chili (il y avait terminé 2e lors de la seule édition de 2019 sur une “mauvaise” C3 WRC), le nouveau rallye sur asphalte d’Europe Centrale (avec des spéciales en Allemagne, pays de son épouse) et la finale au Japon.

En disputant neuf épreuves sur treize, si ses trois principaux rivaux continuent à se partager équitablement les meilleurs résultats et s’il poursuit de son côté sa moisson de succès, avantagé sur la terre par une meilleure position de départ le vendredi, il pourrait au final égaler le record de neuf titres mondiaux de Sébastien Loeb. Quel champion ne saisirait pas cette opportunité si elle se présente ?

Egaler le record de 9 titres de Loeb

Pour l’instant, Seb Ogier ne dit mot et se contente de dire qu’il ne sera pas au départ au Portugal. Mais il n’a rien dit pour la suite et ne ferme pas complètement la porte. Soyons sûrs que cela doit commencer à tourner dans sa tête et qu’en fonction de la tournure des prochains rallyes, cela pourrait devenir une option. Surtout si Thierry Neuville ou Ott Tanak prenaient le meilleur sur Kalle Rovanpera qui devra peut-être attendre les épreuves estivales avant de s’imposer à nouveau.

Nous avons en tout cas effectué une simulation et, même en ne remportant pas la finale au Japon, Sébastien Ogier pourrait être sacré avec seulement neuf résultats, à égalité de points (258) avec Thierry Neuville, seul des ténors à avoir signé trois podiums sur trois, mais toujours aucun succès.

Tout ceci n’est peut-être actuellement que le fruit de notre imagination. Nous ne sommes pas dans la tête de Sébastien Ogier. Mais nous voulons croire qu’il envisage la possibilité et que si début septembre il est toujours en lice pour le titre, on le verra au départ des quatre dernières épreuves. On prend les paris ?