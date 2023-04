”Nous avons pris notre décision après avoir consulté la famille de Craig, son équipier James Fulton et bien sûr aussi nos deux autres pilotes, a indiqué le directeur sportif de Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul dans un communiqué ce lundi. Le but sera d’honorer sa mémoire et c’est ainsi que nos deux autos porteront une livrée spéciale avec le drapeau irlandais. C’est la meilleure façon, nous pensons, de pouvoir lui rendre hommage. La troisième voiture prévue pour lui sur cette épreuve ne sera pas alignée pour un autre pilote. C’est une autre marque de respect.”

C’est sans doute ce qu’aurait voulu Craig, un grand passionné de rallye disparu jeudi dernier de manière dramatique alors qu’il testait en vue du Rallye de Croatie.

D’autres hommages dont une minute de silence seront rendus à Zagreb par la FIA et la communauté du WRC en honneur du pilote irlandais.