Pour beaucoup, équipiers et amis de Craig Breen, pilotes, copilotes, mécaniciens, dirigeants de teams ou simples fans, le coeur n’y est pas vraiment. Mais comme on dit généralement quand un funambule est tombé de son fil au cirque : “The show must go on”. Le spectacle doit continuer. C’est, sa famille anéantie qui l’a confirmé; c'est assurément ce qu’aurait voulu ce grand passionné irlandais dont les funérailles ont eu lieu mardi dans sa cité de Waterford. Sans ses collègues en reconnaissances de la prochaine épreuve mais en présence de milliers de supporters et amis venus lui rendre un ultime hommage dans l’incompréhension totale.

Fatalité

On a vu des centaines de sorties de routes bien plus graves se terminer sans un bobo. Les images de la Hyundai après l’accident prouvent bien qu’il ne s’agissait pas d’un gros impact. Craig, l’une des personnalités les plus attachantes du monde du rallye, s’est juste retrouvé au mauvais endroit, avec le mauvais angle. C’est la fatalité. Comme vous pouvez être fauché par une voiture dérapant en sortant de chez vous. Cela ne remet pas en cause la sécurité des WRC. On l’a hélas souvent répété : cela reste un sport dangereux et le risque zéro n’existe pas.

"Il voulait rendre les gens fiers. Mission accomplie."

Aujourd’hui, le nom du regretté Breen est dans toutes les têtes. La grande famille du WRC est en deuil. Et les hommages seront nombreux. Cela débutera par une minute de silence ce jeudi soir lors du départ cérémonial de Zagreb où tous les équipages seront réunis autour du célèbre n°42 qui restera à jamais le sien a décidé la FIA. Les équipes adverses, Toyota et son team de 2022 Ford M-Sport ont présenté leurs condoléances aux proches et au team Hyundai Motorsport alignant tout de même les deux voitures de Thierry Neuville et Esapekka Lappi - pour ne pas tirer avantage de la situation et par respect, Toyota a décidé que seules les Yaris de Seb Ogier et Kalle Rovanpera seront nominées pour marquer des unités constructeurs, un geste très fair-play - avec une livrée spéciale avec un drapeau irlandais sur le toit. Et un grand “En mémoire de Craig Breen” sur le pare-chocs arrière. “Il voulait rendre les gens de notre pays fiers. Mission accomplie,” a déclaré sa soeur Kelly en pleurs lors de l’enterrement de son héros.

À côté de la Hyundai de Neuville, celle de Breen est là, à l'assistance du team. Prête à courir. ©G.Simons

Dans ce contexte douloureux, il sera difficile de s’intéresser au sport. Mais on le fera tout de même. Car la vie doit l’emporter. Comme Craig avait continué à rouler après le tragique accident dont avait été victime son équipier Gareth Roberts en 2012.

Et ses deux anciens équipiers et amis espèrent pouvoir lui offrir dimanche cette victoire mondiale après laquelle il courrait depuis plusieurs années. Et à côté de laquelle il était passé si proche en Suède en février dernier. Ce serait le plus beau des hommages. Comme casser le protocole et entendre résonner, quel que soit le nom du vainqueur à Zagreb ce week-end, l’hymne national irlandais…

Craig, tu ne seras pas en tête ce week-end en Croatie comme tu en rêvais mais bien dans toutes les têtes…