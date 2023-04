Même si tous les pilotes du WRC sont logiquement encore affectés par la brutale disparition d’un des leurs voici à peine une semaine, ils vont se donner à fond, sans réelle appréhension, durant les trois prochains jours. La FIA et Hyundai ont mené l’enquête sur les circonstances de l’accident et la sécurité des WRC1 Hybrides n’est pas directement remise en cause. S’il avait heurté un poteau ou un arbre à moins de 40 km/h (la vitesse de 33 km/h lors de l’impact a été citée), Craig Breen s’en serait sans doute sorti sans mal. Peut-être doit-on juste encore songer à améliorer encore la sécurité passive en rallye, tirer les leçons de ce qui est arrivé. Peut-être que deux bottes de paille auraient suffi à sauver la vie du malheureux Irlandais.

Il faut s'amuser, la vie est très courte.

”Bien sûr que nous sommes encore tous choqués et tristes, mais une fois que l’on enfile son casque, on ne pense plus qu’à une chose : aller le plus vite possible, explique Esapekka Lappi qui, comme Thierry Neuville, songera plus que jamais ce week-end à cette phrase de Breen inscrite sur le montant de leur portière : “Il faut s’amuser. La vie est très courte.”

Deuxième à s’élancer sur les spéciales croates ce vendredi derrière la Toyota du leader surprise du Mondial Sébastien Ogier, Thierry Neuville aura plus que jamais à coeur d’offrir à son équipe endeuillée son premier succès de la saison. Pour prendre la tête d’un championnat qu’il n’a encore jamais gagné, mais surtout pour porter haut les couleurs du drapeau irlandais tapissant le toit de sa Hyundai et ainsi rendre le plus beau des hommages à son ami.

Munster et Rensonnet aussi

Face à lui, il retrouvera l’armada Toyota invaincue en Croatie avec les succès de Seb Ogier en 2021 et de Kalle Rovanpera l’an dernier. Mais aussi la Ford d’un Ott Tanak venu s’entraîner en Belgique et sur lequel il faudra assurément compter si la météo s’avère capricieuse comme dans nos Ardennes fin du mois dernier.

Non nominé pour les points constructeurs (un geste très fair-play de Toyota ne voulant pas tirer avantage de la situation) Elfyn Evans évoluera, lui, en électron libre. Le Gallois voudra profiter de cette première vraie épreuve sur asphalte pour, tout comme Takamoto Katsuta et Pierre-Louis Loubet, faire oublier un début de saison décevant.

Enfin, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ne seront pas nos seuls représentants au départ de Zagreb. Outre Nicolas Gilsoul, équipier du Corse Loubet Jr, on retrouvera Grégoire Munster et Louis Louka sur leur Fiesta WRC2, tandis que Tom Rensonnet et Loïc Dumont disputeront la deuxième manche du WRC3. Peut-être celle où les novices en Mondial ont le plus de chance de viser un podium cette année…