Premier sur la route et premier leader, Sébastien Ogier n’a pu profiter longtemps de son avantage. Dès la deuxième spéciale, le pilote Toyota était victime d’une crevaison dans une compression où son équipier, le jeune champion et tenant du titre en Croatie Kalle Rovanpera, perdait aussi la course. Malgré le plus rapide changement de pneus en spéciale de l’histoire (1’07 d’arrêt), l’octuple champion du monde perdait 1:30. Et sa bonne humeur. “J’ai évité la corde. Que pouvais-je faire de plus ? Je roule en pneus Pirelli. Ces gommes ne sont pas trop bonnes, pestait le Français relégué en fin de journée au cinquième rang à 1:23.7 après trois autres meilleurs temps et une nouvelle crevaison…

"Je suis un peu déçu. La Hyundai n'est pas assez perfo sur asphalte."

Les malheurs du leader du championnat faisaient les affaires de notre Thierry Neuville qui héritait des commandes à l’issue de l’ES2 où il signait son seul meilleur temps du jour. Mais cela ne le rendait pas trop souriant ni satisfait pour autant. “Je suis un peu déçu, avouait-il. Notre voiture n’est pas assez compétitive sur asphalte. Honnêtement, c’est dur. Cela a été un peu mieux cet après-midi. Les changements apportés à l’assistance ont été dans la bonne direction et j’ai pu prendre un peu plus de plaisir. Mais ce n’est pas encore idéal. Je manque de confiance dans les portions rapides. Cela va être dur de résister à Elfyn si on n’améliore pas le comportement de l’auto.”

De 16.4 à l’issue de la troisième spéciale, le retard du Gallois s’est réduit à 5.7 en fin d’étape. Libéré du poids des points constructeurs, Evans est étrangement encore le seul des pilotes Toyota à pouvoir s’imposer. Handicapé par sa cinquième place sur la route le matin et par une trajectoire bien polluée par les passages précédents, il est bien revenu à conditions d’adhérence comparables.

Munster Out, Rensonnet pas mal

Une demi-minute derrière ces deux-là, séparés par un peu plus de trois secondes, Ott Tanak (Ford Puma) et Esapekka Lappi, sur la deuxième Hyundai arborant le drapeau irlandais en mémoire de Craig Breen, luttent pour la dernière marche du podium, tandis que Pierre-Louis Loubet (7e à 1:52) est déjà bien distancé.

À noter encore la sortie de route dans l’ES6 de Grégoire Munster, alors neuvième en WRC2 mené par la C3 de Yohan Rossel, et le bon début de parcours de Tom Rensonnet, sixième en WRC3 avec quelques bons chronos à la clé.