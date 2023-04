WRC Croatie après ES2 : Les Toyota crèvent, Neuville solide leader malgré une faute

C’est pire encore pour Ott Tanak qui se plaint de soucis de direction et a calé dans une épingle.

Changement de roue en 1.07 pour Ogier !

Mais dès la deuxième spéciale, coup de théâtre avec les crevaisons, au même endroit, des deux Toyota des deux derniers vainqueurs de l’épreuve, Sébastien Ogier et Kalle Rovanpera. “J’ai évité la corde, mais crevé dans la compression, explique le Français qui a effectué le changement de roue (avant gauche) sans doute le plus rapide de l’histoire : 1.07. L’octuple champion du monde perd 1’32 sur Thierry Neuville qui signe le meilleur temps et prend la tête du rallye malgré une petite erreur en fin de spéciale où il a raté une chicane : “Je suis arrivé un peu vite au freinage et j’ai tiré tout droit dans un champ endommageant mon pare-chocs avant droit, raconte Thierry précisant. J’ai de suite ralenti après.”

Neuville a raté une chicane

Les intermédiaires démontrent qu’il a perdu 4 secondes suite à cette touchette. Mais certains pourraient réclamer en disant qu’il n’a pas négocié la chicane. Vu le temps perdu, il ne devrait logiquement pas écoper d’une pénalité.

Le Belge mène désormais avec 13.9 d’avance sur Elfyn Evans et 20 secondes sur Ott Tanak. Esapekka Lappi, mal parti dans l’ES1 où il a concédé beaucoup de temps, pointe au 4e rang à 26 secondes devant Takamoto Katsuta (5e à 43.7) et Pierre-Louis Loubet (assisté de notre Nicolas Gilsoul) à 45.5.

En WRC2, Yohan Rossel (C3) mène et le champion Emil Lindholm (mécanique) et Erik Caies (sortie) ont déjà abandonné.