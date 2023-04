”L’auto doit progresser sur asphalte”

Le scratch dans la Power Stage avec le sourire pour Breen

Mais Thierry est un pilote plein de panache. Et plutôt que de lever le pied, il a continué à se battre, à tenter l’impossible pour rester devant. Comme il l’a fait en n’emportant pas de roue de secours dans l’ultime spéciale pour aller chercher le “scratch” et les cinq points bonus : “Pas possible d’aller plus vite, celle-là est pour Craig,” souriait-il expressif comme pouvait l’être le regretté Breen.

Il serait trop facile de lui reprocher a posteriori, de prétendre qu’il a mal géré, surtout dans les circonstances que l’on connaît. Certes, notre quintuple vice-champion du monde a une fâcheuse tendance a multiplié les petites fautes du genre. Mais ne serait-ce pas car il doit surpiloter, attaquer plus que les autres avec une Hyundai pas au niveau des Toyota ? “On manque de compétitivité sur le goudron. On doit améliorer cela pour les prochaines manches. Notre WRC1 n’est pas stable dans les portions rapides. Il y aurait moyen d’aller nettement plus vite.”

Un refrain connu. Esapekka Lappi, sur son premier podium avec Hyundai mais à une minute, abondait dans le sens de son équipier. Au final, est-ce juste une question de réglages (mais alors pourquoi les séances de tests ne permettent-elles pas de définir le bon set-up ?) ou de conception ?

On en revient toujours à la même conclusion : il reste du travail du côté de l’équipe coréenne pour rivaliser à armes égales avec la concurrence. Seule consolation : Thierry aura l’avantage de s’élancer quatrième le vendredi lors de la prochaine manche sur terre au Portugal… Où là il faudra impérativement gagner pour faire oublier le faux pas croate.