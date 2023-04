Il ne fallait dès lors plus que résister à la pression d’Ott Tanak dont la Ford Puma n’est pas encore infaillible. Ce que le pilote Toyota a fait sans trembler cette fois pour décrocher son sixième succès mondial, le premier depuis la Finlande 2021 il y a plus de vingt mois. Une véritable délivrance pour Elfyn fier de pouvoir dédier bien sûr ce succès à Craig Breen.

L'hymne irlandais pour Breen

”Ce qui arrive aujourd’hui est tellement insignifiant par rapport au drame de la semaine dernière, a déclaré un Evans ému, épaulé par Scott Martin qui avait été durant six saisons le copilote de Craig Breen. On a perdu un ami. On avait promis à sa famille d’apprécier ce week-end. En ce moment, on pense à eux.”

Un succès fêté sobrement, dans un autre genre d’émotion avec toute la grande famille du WRC1 réunie sur le podium, un drapeau irlandais brandi par l’équipage lauréat et l’hymne national irlandais en hommage à Craig.

Ironie du sort, Toyota avait choisi de ne pas nominer Evans pour le championnat constructeurs. Un geste de fair-play à l’égard de Hyundai. On ne se souvient pas qu’un pilote officiel ait remporté une épreuve mondiale sans marquer pour son écurie.

A 5 en 11 points

Battu de 27 secondes après avoir cumulé les petits soucis et levé le pied dans l’ultime Power Stage pour ne pas devoir ouvrir la route au Portugal (Evans a adopté la même stratégie mais cela n’a pas fonctionné), Ott Tanak pointe au 4e rang absolu (65) derrière Ogier (qu’on reverra certainement en Sardaigne) et Evans à égalité avec 69 points, une unité devant un Kalle Rovanpera (68) fort discret ici. Thierry Neuville, sauvant les cinq points bonus, est 5e à 11 points de la tête.

Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul ont encore connu un week-end très compliqué sans réellement pouvoir se montrer contrairement à Yohan Rossel à nouveau vainqueur en WRC2.