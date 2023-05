WRC Portugal : Elfyn Evans remporte la spéciale d’essais, Thierry Neuville dernier des WRC1 après une crevaison

Takamoto Katsuta s’est classé cinquième à 9 dixièmes. Suivaient encore Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul, sixièmes à 1.2, Kalle Rovanpera (7e à 1.6) et notre Thierry Neuville national 8e et dernier du très faible plateau de WRC1 à 1.8 après avoir subi une crevaison lors de son troisième et dernier passage.

En WRC2, c’est Oliver Solberg (Skoda) qui s’est montré le plus rapide, près de deux secondes devant l’autre Fabia de Gus Greensmith.

Grégoire Munster et Louis Louka sur leur Ford Fiesta n’étaient, après deux runs, que 30èmes et 22e en Rally2.