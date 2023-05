WRC Portugal : Rovanpera accentue, les trois Hyundai en lutte derrière après l’abandon de Loubet

L’Espagnol emmène un trio de Hyundai, 4.6 devant son équipier Esapekka Lappi et 5.5 devant Thierry Neuville.

Auteur de deux quatrièmes et un deuxième chronos, le Belge n’est toujours pas amplement satisfait du comportement de son i20 WRC.

”On a effectué de gros changements de réglages par rapport à hier, explique Thierry, troisième sur la route puisque Elfyn Evans n’est pas reparti ce matin, sa Yaris étant trop endommagée après sa sortie de vendredi. C’est un peu mieux mais l’arrière bouge toujours beaucoup.”

Désormais débarrassé de Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul (ils ont arraché une roue contre une pierre hors trajectoire dès la première ce matin et poursuivent leur début de saison catastrophique), Thierry ne doit pas forcer le rythme et ne prend visiblement pas trop de risques. Mais plutôt que de devoir bénéficier de consignes, le Belge préfèrerait tout de même aller chercher la deuxième place lui-même, sur les spéciales de cet après-midi.

Il espère bien sûr aussi qu’Ott Tanak restera cinquième (36.2 derrière lui) ce qui pourrait lui permettre de bondir demain de la 5e à la 2e place du championnat.

Mais on n’en est pas encore là.

En WRC2, Oliver Solberg (Skoda), sixième au classement général, possède désormais 37 secondes d’avance sur Gus Greensmith.

Grégoire Munster est reparti en Rally2, mais a encore perdu plus de quatre minutes dans l’ES10 (crevaison) et n’est pas du tout dans le rythme par rapport à son équipier Adrien Fourmaux. Quand cela ne veut pas sourire…