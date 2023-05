Cyril, c’est fort différent d’être le boss d’un team de rallye par rapport à une écurie de F1 ?

”Quand même, oui, même s’il y a bien sûr des similitudes. Je suis moins stressé, moins sous pression en rallye, notamment car il y a moins de concurrence. Maintenant, la part du job que j’aime est la reconstruction, quand il y a un défi à relever. Et c’est clairement le cas ici. Au moins vous pouvez mesurer l’impact de votre travail.”

Vous avez récemment aussi dû gérer une situation de crise avec la disparition tragique d’un de vos pilotes, Craig Breen. Le genre d’événement qu’on voudrait ne jamais connaître…

”Exact. Cela a été très dur. On a essayé de gérer la situation le mieux possible. Mais c’est choquant, douloureux. On a ressenti une grande solidarité. Non seulement au sein du team, mais aussi de la grande famille du rallye.”

Je ne veux pas dire qu'on peut tirer du positif de la mort d'un homme. Je veux qu'on se souvienne de Craig sur la durée.

Cette épreuve a consolidé les liens, renforcé l’esprit de corps de l’équipe Hyundai ?

”Je n’aime pas dire qu’on peut tirer du positif de la mort d’un homme. Mais effectivement on s’est serré les coudes. Maintenant, je ferai de sorte que cela ne dure pas quelques semaines. Je veillerai à ce que l’on se souvienne de Craig, de son esprit, sa passion, sur le long terme.”

Quel est l’état des lieux que vous pouvez faire du rallye en général ?

”On le constate encore ici au Portugal. Le WRC reste populaire. Il y a une bonne base de vrais fans. Maintenant il faudrait effectuer des changements pas très compliqués pour améliorer le produit, le rendre plus attractif, plus médiatique, que vous ayez plus d’histoires à raconter. Pas mal de personnes sont là depuis longtemps et s'accommodent du statu-quo. J’arrive avec un oeil neuf. Je suis étonné de certaines choses. Il faut un peu agiter les idées car la valeur actuelle du championnat est trop faible. Il faut savoir se remettre en questions. Mais je sens que les dirigeants, les promoteurs sont réceptifs, à l’écoute. Il faut juste pousser le premier domino et les autres suivront.”

L'hybride coûte très cher et n'intéresse pas grand monde.

Que changeriez-vous si vous en aviez le pouvoir ?

”Le format des rallyes et la catégorie de voitures. Pour prendre l’exemple de la F1, il y a une construction, une montée en puissance avec les essais libres du vendredi, la qualification le samedi et la course le dimanche. Il faudrait des journées plus courtes, différentes les unes des autres, moins de liaisons et plus de temps pour les pilotes avec les médias. Des histoires à raconter, pas seulement concernant le choix entre deux types de pneus, plus d’options stratégiques. Et des pneus de couleurs différentes selon qu’ils soient durs ou mediums, comme en F1. On a beaucoup investi dans la catégorie hybride, mais au final cela a coûté beaucoup d’argent et cela n’intéresse pas grand monde. Il y a aussi le problème du poids. Les voitures doivent être à 1200 kg. On n’y arrive jamais. Mais est-ce mieux de dépenser 5 millions d’euros pour diminuer le poids de toutes les pièces au détriment de la fiabilité ou pour engager une quatrième voiture ? Il faut se poser la question quand on n’a plus que 8 WRC1 au départ. 1200 ou 1400 kg, tout le monde s’en fiche.”

"Hyundai veut investir sur l'avenir et donc sur un jeune."

Qu’arriverait-il en effet si Hyundai décidait de se retirer ?

”Oui ou si Malcolm Wilson était fauché par un bus ? En ce qui nous concerne, mon arrivée à mal été interprétée. L’endurance est une discipline intéressante et qui a su rebondir alors qu’on la disait agonisante. Aujourd’hui, tout le monde a envie d’être au Mans. Mais Hyundai va rester en rallye pour encore quelques années. Nous ne sommes pas là sur le moyen terme. C’est pour cela aussi que je veux investir sur un jeune pour remplacer Craig. Construire l’avenir. Trop peu de constructeurs le font. Mais il faut réduire les coûts et aussi changer la règlementation car là nous sommes un cran derrière Toyota, on a une usine, on paie des ingénieurs doués, mais on ne peut rien faire, on ne peut pas se développer, on est limités par le règlement.”

Où en êtes-vous avec Hyundai cette année ?

”On attendait cinq ou six rallyes pour avoir plus de statistiques. Et là le constat est évident. On est clairement un cran derrière Toyota. Maintenant, il faut se décider dans quoi investir : l’allègement de notre auto, la fiabilité ou la performance, les trois ayant un impact sur les deux autres. Je suis le nouveau capitaine et j’ai donné un nouveau cap à l’équipe. Maintenant que tout le monde est rassuré sur notre implication, on va pouvoir bosser plus sereinement.”

Un dernier mot sur Thierry Neuville…

”C’est un battant. Au Monte-Carlo on n’était pas dans le coup. En Suède, il a commis une petite faute lui coûtant la deuxième place. En Croatie c’est une victoire qui s’est envolée. Et ici on doit encore vérifier mais il pourrait s’agir d’une erreur lors du montage du nouveau turbo. A vérifier. En attendant, cela fait pas mal de points qui se sont envolés. C’est notre leader et les deux fois où j’ai pris une décision en sa faveur, ici et en Suède, karma, cela n’a pas fonctionné. Bon heureusement rien n’est perdu. Ott Tanak et Elfyn ont aussi eu leur lot de malheurs. Sébastien Ogier ne fait pas toutes les courses et le début de saison de Kalle Rovanpera n’a pas été exceptionnel. Rien n’est donc perdu pour les titres.”