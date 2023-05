Kalle Rovanpera gagne au Portugal et prend la tête du Mondial WRC : “Bonne fête maman”

Héritant des commandes vendredi après la crevaison d’Ott Tanak dans la quatrième spéciale, le jeune Finlandais a réussi à prendre le meilleur sur Dani Sordo malgré une deuxième position sur la route moins avantage lors de la première étape. Il a ensuite dominé la 2e étape en signant cinq meilleurs temps sur sept samedi avant d’assurer ce dimanche et d’économiser ses gommes pour aller chercher les cinq points bonus de la Power Stage.

”Cela fait du bien de gagner à nouveau après une passe difficile sur le plan personnel, a déclaré le pilote Toyota relayant ses deux équipiers en tête du Mondial où il possède désormais une avance de 17 points sur Ott Tanak. C’est comme une renaissance. À ce propos, je voudrais dédier ce succès à ma mère : Bonne fête maman !”

Éphémère leader, Ott Tanak a accumulé les problèmes durant trois jours et tiré encore plus la tête que d’habitude. Avec les abandons de Takamoto Katsuta et d’Elfyn Evans vendredi (le Gallois n’a pu repartir, sa Yaris étant trop endommagée) et les soucis de Thierry Neuville, il a néanmoins bien limité les dégâts.

Dani Sordo a clairement été le meilleur des pilotes Hyundai sur cette épreuve qu’il n’a jamais remportée. Son premier accessit est mérité. L’Espagnol s’apprêtait à devoir l’offrir à son équipier, mais le mauvais sort s’acharnant sur le Belge en a décidé autrement. C’est finalement Esapekka Lappi qui complète le podium, son deuxième pour le compte de Hyundai. Le Finlandais monte en puissance.

Ce fut tout l’inverse pour Thierry. Très sage durant deux jours après sa bévue croate (il n’a pas signé le moindre meilleur temps ce qui est très rare), notre représentant aurait logiquement dû décrocher le premier accessit. Mais un problème de turbo au départ de l’ultime étape dominicale en a décidé autrement, le quintuple vice-champion du monde étant contraint de se traîner jusqu’à l’arrivée pour sauver les dix unités de la cinquième place, juste devant le vainqueur WRC2. Il peut remercier la faiblesse du plateau WRC1 car sans cela il aurait fini hors des points.