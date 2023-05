Thierry Neuville : “Surpris que Toyota soit autant devant”

”Que voulez-vous que je vous dise, une course n’est jamais terminée avant le drapeau à damier, philosophait-il sous le soleil de Matoshinos. On a fait beaucoup d’efforts Martijn et moi pour remonter jusqu’au podium car honnêtement nous n’étions pas trop bien sur ce rallye. On a dû se battre face à nos équipiers. Mais on n’a pas été récompensés.”

Grâce au plateau le plus faible depuis que le WRC1 existe (huit autos), l’équipage belge a pu limiter les dégâts avec une cinquième place. Pas de quoi vraiment le consoler. Car l’autre constat est amer : “La mauvaise surprise est qu’alors que nous étions satisfaits de nos tests, nous avons ramassé par rapport à Toyota. Surtout lors du premier passage. L’écart n’a peut-être jamais été aussi grand sur la terre. Nous n’avons pas les armes pour lutter aujourd’hui avec les Yaris.”

Et que peut-on espérer pour la suite, pour les rallyes à venir ? “Pas grand-chose. Nous sommes limités en tests et en développement.” “On sait sur quoi on pourrait travailler, on paie des gens pour trouver des solutions, on a une usine, mais on est limités par le règlement, regrette le boss français Cyril Abiteboul tirant la même conclusion : Toyota est un cran devant nous. On a encore droit à des jokers. On va essayer de les user au mieux.”

Seule consolation, Thierry et Martijn s’élanceront cinquième dans deux semaines en Sardaigne. “C’est bien d’avoir un petit avantage de position, mais si vous n’avez pas l’auto pour en profiter…, conclut un Thierry Neuville déçu et quelque peu désabusé même s’il est revenu à un point de Sébastien Ogier et Elfyn Evans, deux autres candidats au titre.