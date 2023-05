Alors que tout avait été planifié et organisé pour qu'il termine 2e de cette épreuve, le Belge a franchi la ligne au ralenti avec 1'26 de retard sur Takamoto Katsuta, auteur du scratch lors d'une étape où tout le monde économise ses pneus pour l'ultime spéciale bonus. Le visage fermé, le pilote Hyundai a juste lâché : "Même problème que hier soir, c'est fini... "

Le turbo a lâché visiblement selon le team qui l'a incité à poursuivre et aller au bout. Il possède en effet 6'23 d'avance sur Gus Greensmith, sixième au général et leader en WRC2 depuis qu'on a attribué une minute de pénalité à Oliver Solberg pour avoir effectué des "donuts" après l'arrivée de la spéciale show de Lousada! Et il reste 3 spéciales et 44 km à parcourir.

La poisse totale pour notre compatriote qui ne pourra d'office pas scorer lors de la Power Stage et va donc perdre de très gros points et le contact avec Kalle Rovanpera au championnat du monde.