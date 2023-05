Immersion dans le baquet du copilote de Thierry Neuville : une expérience folle !

Rendez-vous à 8h30 du matin à Fafe, un des hauts lieux du rallye, aussi célèbre que le Turini. Le soleil est déjà levé, Thierry aussi. Au lendemain d’une frustrante cinquième place, le pilote officiel Hyundai nous attend en combinaison, son téléphone à la main. Heureusement qu’il n’a pas gagné la veille, se dit-on, car là au moins il a bien dormi… “Ne vous tracassez pas, cette spéciale je l’ai déjà faite aussi au lendemain de ma victoire et de la fête en 2018 et il n’y a eu aucun problème.”

Une petite confirmation d’abord. C’est bien un clip au niveau de l’attache du turbo qui s’est défait et lui a coûté trois places et une dizaine de points ce dimanche. “C’est dur, mais j’ai appris à relativiser. Demain, je vais amener ma fille à l’école. J’ai pas mal de choses à faire. Je ne vais pas me mettre sur mon fauteuil et pleurer durant trois jours.”

Hyundai WRC Version 2017

La Hyundai bleue et orange WRC nous attend, une voiture de tests, la version 2017, celle que Thierry préférait, avant l’ère Hybride débutant en 2022.

La petite équipe d’une dizaine de personnes nous accueillant a très bien fait les choses. Combinaisons, cagoules, casques, Hans (le système de protection contre le cou du lapin) : tout est prévu dans ce parc d’assistance improvisé à l’arrivée de la spéciale de Fafe. Même des casiers, deux cabines d’essayage et une clé USB personnelle pour enregistrer les images des deux caméras placées dans la voiture. Le plus chic ? Notre nom avec le drapeau belge collé à la place de celui de son équipier habituel Martijn Wydaeghe, juste au-dessus de Neuville. Une belle photo-souvenir à mettre au-dessus du bureau.

Pas tous les jours qu'on a son nom sur la même vitre que celle de Thierry Neuville ! ©RICARDO OLIVEIRA

Il n’est pas trop difficile de plier son 1,88m pour se glisser dans le baquet de droite. Un mécano vous aide à fixer le harnais à quatre points. Les ceintures sont serrées virilement. Les pieds sont bloqués par une plaque en alu, afin d’être toujours bien calé pour encaisser les chocs.

Les caméras sont enclenchées juste avant la marche arrière et c’est parti pour un aller-retour de folie. Une expérience inoubliable. Autant la voiture fait pas mal de bruit de l’extérieur, autant à l’intérieur, avec le Peltor sur les oreilles, on se sent isolé. On entend bien le pilote nous parler. Deux, trois accélérations et freinages avant de s’immobiliser pour enclencher la procédure de départ. “Le maire ne nous a pas autorisés à sauter dans le sens aller”, nous prévient le commandant de bord Neuville.

Space Moutain au démarrage

Et c’est parti ! Le démarrage fait repenser à Space Moutain, l’attraction phare d’Euro Disney. Et dès le premier gros freinage, nous nous réjouissons d’avoir opté pour un petit-déjeuner léger. Notre estomac se demande pourquoi nous sommes entrés dans une essoreuse. La route est défoncée, les ornières profondes, mais les suspensions de la Hyundai absorbent tout avec une efficacité étonnante. Thierry est à l’aise et nous commente ses faits et gestes comme s’il allait chercher les croissants. C’est certainement cela qui nous impressionne le plus. L’apparente facilité avec laquelle il accomplit tous ces gestes en nous les expliquant. Thierry est calme, ses mouvements précis alors que son auto se dandine à gauche et à droite. Tout est sous contrôle. Il utilise le frein à main comme un peintre donne des petits coups de pinceau. “Je connais cette route par cœur, nous confie-t-il comme s’il jouait sur sa Playstation. Et je suis très à l’aise dans cette WRC.”

Le paysage défile : 140, 150km sur des petits chemins poussiéreux, au milieu des éoliennes. Étrangement, nous nous sentons en totale confiance. C’est le quintuple vice-champion du monde tout de même, un vrai pro jusque dans la manière où il gère ce co-driving.

Taïaut ! ©Hyundai

Un vol de 40m

Bonne nouvelle après le premier aller-retour, le responsable de la “base” constate que la caméra n’a pas fonctionné. Il faut repartir pour un tour. Un véritable régal. L’appréhension du premier passage en moins, nous apprécions forcément encore plus le deuxième passage. Au moment de faire demi-tour pour remonter les deux derniers kilomètres, nous lâchons à Thierry : “Tu vas plus vite avec nous aujourd’hui qu’avec Martijn hier.” Il répond en rigolant : “Oui, c’est vrai.”

Et il remet une couche. Les freinages sont puissants, mais amortis par la terre. Pas de balai pour nettoyer la trajectoire, mais un véritable ballet plutôt. Il met la sixième avant d’arriver au célèbre jump. On voit le ciel, il donne un petit coup de frein pour limiter la vitesse et ne pas atterrir à Zaventem. Ou piquer du nez. L’auto se tasse puis décolle sur une quarantaine de mètres. Le choc à l’atterrissage est assez violent, mais les amortisseurs font leur effet. “C’est encore plus dur avec la nouvelle voiture car elle est plus lourde” , ajoute Thierry avant de mettre encore un peu de gaz puis de donner un gros coup de frein au moment de franchir l’arrivée. Nous lui serrons la main comme si nous venions de terminer le rallye à ses côtés.

Comme le slogan de la marque de cannettes qui le sponsorise, Neuville a des aiiiiiles ! ©Hyundai

Merci pour la balade. Véritable dompteur de chevaux, Thierry travaille sans filet. Quand nous avons eu le privilège de monter à ses côtés pour la plus impressionnante expérience de copilote de notre vie, nous nous disons qu’une ou deux fautes par saison, sur 5000 km à cette allure sur des routes, qu’il connaît forcément moins, c’est tout à fait pardonnable. “Quand on sort, c’est généralement qu’on est surpris, par une adhérence différente de ce qu’on attendait ou par un virage arrivant plus vite que prévu”, ajoute-t-il.

“Plus vite que la veille durant le rallye.”

Pas de doute, c’est un véritable sport. Le corps encaisse. Les bras travaillent, les jambes et le cerveau aussi. “Et encore ici il ne fait pas très chaud dans l’habitacle. Mais parfois la température dépasse les 50 ou 60 degrés. On transpire et l’on doit pas mal s’entraîner entre les courses pour résister à tout cela.”

Une petite pensée aussi pour les copilotes secoués comme des pruniers, sans volant auquel s’accrocher lors des sauts, avec une visibilité réduite car le poids doit être le plus bas possible dans l’auto et qu’il doit lire les notes. La plupart des virages, l’équipier ne les voit pas : il les sent. Il ne redresse la tête que quelques fois par spéciale, à l’amorce d’un piège.

En fin de journée, après parfois 150 km de spéciales et le double voire plus de liaisons, 12 heures ou presque dans l’habitacle, les stars du WRC doivent être fatiguées, mentalement et physiquement. Mais elles sont toujours là pour débriefer avec leurs ingénieurs, regarder les vidéos des spéciales du lendemain ou… parler aux journalistes.

Un seul mot : respect ! Le rallye est bien un vrai sport. Même pour les copilotes d’un jour…