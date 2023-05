Thierry Neuville se livre sur l'évolution de son sport : “Les rallyes doivent changer”

Et pourrait expliquer pourquoi la i20 glisse plus. “Quand le grip n’est pas bon, on est moins bien que les autres effectivement.”

Neuville a aussi tiré la sonnette d’alarme auprès des promoteurs : “Les rallyes sont moins suivis par le public qu’avant Covid. On doit se remettre en questions, changer des choses. Si vous regardez WRC All Live, la couverture 2023 est un copier-coller de 2022.”

Mais que faudrait-il changer ? “Peut-être faudrait-il réintroduire la spéciale qualificative pour un spectacle télévisuel d’une heure. Qui suit encore un rallye quatre jours ? C’est trop long. Le jeudi et le vendredi les gens travaillent. Il faudrait remanier aussi la journée du dimanche pour lui donner plus d’intérêt, peut-être en attribuant des points par scratch. Pourquoi ne pas aussi imaginer une série sur le rallye comme Netflix a fait sur la F1. Pour faire découvrir les coulisses de notre discipline. D’autres sports ont mieux évolué avec leur temps. La F1 est devenue un véritable show.”

“Pas frustré si je ne suis jamais champion”

Se voit-il encore faire cela longtemps ? “Je ne sais pas. Cela fait douze ans déjà. Fin de l’année prochaine, je resignerai peut-être une dernière fois. Je continuerai certainement à rouler car c’est ma passion mais peut-être dans une autre discipline.”

Un titre mondial changerait-il sa vision ? “Non, mais c’est le but ultime à atteindre. Et je ne l’ai jamais eu. Mais je ne partirai pas frustré si je ne le décroche jamais.”

Pourquoi pas encore cette année ? “Tout reste possible si on me donne une voiture me permettant de me battre avec les autres. Mais on a encore du travail pour y arriver.”