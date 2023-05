Bonne nouvelle pour Neuville : Hyundai nomme François-Xavier Demaison comme directeur technique

FX est assurément l'homme qu'il manquait à Hyundai. Ayant précédemment occupé des postes de directeur technique chez Williams Racing et Volkswagen Motorsport, son expérience de 26 ans couvre le WRC, la Formule 1, le Rallycross et le TCR. Au cours de son mandat, Volkswagen Motorsport a décroché quatre titres de pilotes et de quatre titres de constructeurs en WRC (2013-2016) et a remporté 43 rallyes sur 52 au cours des quatre saisons. Sous la direction de Demaison, VW a également remporté le championnat TCR International en 2016 et 2017.

Vers la F1 et Le Mans ?

Demaison conseillera directement le PDG de Hyundai, Sean Kim, et Cyril Abiteboul, team principal, dans les plans futurs de la marque en sport automobile. En d'autres termes, FX aidera à préparer le terrain en vue d'une éventuelle arrivée de Hyundai en Formule 1 ou en Hypercar !

"Il sait ce qu'il faut non seulement pour gagner, mais aussi pour dominer dans le sport automobile, et c'est cette expérience dont nous avons besoin pour canaliser nos efforts et remporter des titres de championnat dans les années à venir", martèle Cyril Abiteboul.

"Je suis extrêmement heureux d'endosser ce nouveau rôle chez Hyundai Motorsport", a déclaré François-Xavier Demaison. "J'apprécie ce défi et j'ai hâte de travailler avec le personnel qui a déjà accompli de grandes choses en WRC et leurs programmes compétition-client".

En attendant, c'est Thierry Neuville qui doit se frotter les mains...