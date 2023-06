Thierry Neuville favori en Sardaigne : “L’étape de vendredi sera cruciale”

L’île italienne a souvent souri à la marque coréenne qui y compte cinq victoires lors de ses sept dernières apparitions. Comme son équipier Dani Sordo, Thierry Neuville espère pouvoir sauter pour la troisième fois dans le port d’Olbia dimanche après-midi. Mais pour renouer avec la première place après sept mois de nouvelles frustrations, le Belge va devoir éviter les embûches, les pierres, les crevaisons et profiter au maximum de sa cinquième position sur la route lors de la très longue journée de vendredi.

Une spéciale de… 50 km

”J’aime ce parcours très étroit et technique où l’on a aucun droit à l’erreur, sourit le pilote Hyundai, cinquième du classement à 30 points de Kalle Rovanpera. Avec la chaleur, souvent plus de trente degrés, les pneus souffrent. Il faut savoir les gérer, surtout lors du deuxième passage où les pierres sont ressorties. Les spéciales sont très sablonneuses et le phénomène de balayage est généralement important sauf bien sûr s’il pleut comme lors des reconnaissances. Il faudra tenter d’en profiter au maximum. Dans ce sens, la première étape s’annonce déterminante. On devra affronter deux fois le monstre de Monte-Lerno et ses 50 km. Ce ne sera pas du gâteau.”

"Au Portugal, je n'avais pas les mêmes réglages que Sordo et Lappi."

Si aucune évolution notoire n’a pu être apportée depuis le Portugal et si le boss Cyril Abiteboul le reconnaît lui-même “Hyundai est toujours un peu derrière ses adversaires en termes de performances”, Thierry Neuville a visiblement compris pourquoi il avait éprouvé quelques difficultés à suivre le rythme imprimé par ses équipiers lors de la dernière manche ibérique. “J’utilisais des réglages différents de ceux de Dani et Esapekka (Lappi), confie-t-il. Cela peut expliquer mes soucis de traction et d’équilibre. Je vais tester leur set-up et on verra.”

Ogier de retour pour se placer dans la course au titre

De son côté, l’équipe tente de resserrer les boulons “afin que les problèmes de fiabilité rencontrés au Portugal ne se reproduisent plus,” assure Cyril Abiteboul qui a déjà essuyé pas mal de tempêtes depuis son arrivée à la tête de la formation coréenne. Mais, après une période d’évaluation, le Français a décidé de passer à l’action.

Leader du championnat avec 98 unités, Kalle Rovanpera ouvrira la route ce vendredi. De quoi balayer sans doute ses espoirs de triomphe. Troisième derrière Ott Tanak, Sébastien Ogier a deux courses (avec le Kenya fin du mois) pour se replacer idéalement dans la course au titre et revenir à la fin de l’été pour viser une neuvième couronne. Mais ce sont surtout les Hyundai, cinquième, sixième et septième à s’élancer, que l’on attend ce week-end. Et spécialement ce vendredi !