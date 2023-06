WRC Sardaigne : Esapekka Lappi: "Un dixième cela suffit"

"Je n'ai pas forcé, un dixième cela suffit, souriait le pilote Hyundai. Je suis heureux d'être sorti indemne de cette dernière spéciale de 50 bornes. Avec la pluie et la boue, c'était vraiment difficile. J'ai hâte d'être samedi."

Pour la deuxième fois consécutive, le Nordique ne comptant toujours qu'une seule victoire mondiale à son compteur, chez lui en Finlande lors de ses débuts avec Toyota, devance son chef de file désigné. Troisième à 18.6, le Belge n'a guère pu profiter de sa position avantageuse en matinée. Et lors de la seconde boucle, un nouveau souci a entamé sa confiance.

guillement "Le frein-à-main ne fonctionnait pas correctement."

"Le frein-à-main ne fonctionnait pas correctement, regrettait-il troisième à deux grosses secondes lors du deuxième passage sur les 50 km de Monte-Lerno. Une journée mitigée au final même si je m'en sors encore pas mal avec mes problèmes."

Sur la troisième marche du podium provisoire, le Belge reste toutefois au contact avec les deux leaders qui vont lutter pour la première place ce week-end.

"Cela a été une belle bataille avec Esapekka tout au long de la journée, commentait l'octuple champion. J'ai préféré ne pas prendre trop de risques dans la dernière truffée de pièges."

Grâce à un super scratch quand les conditions ont gommé son désavantage d'ouvreur, Kalle Rovanpera est remonté au quatrième rang à 46.1, de justesse devant l'autre Toyota de Takamoto Katsuta (+47.4).

Nouvelle sortie pour Loubet

A la peine dans la plus longue spéciale du championnat, Elfyn Evans (6e à 1.05.6) et Ott Tanak (7e à 1.09.8) ont perdu toutes chances de l'emporter dimanche. C'était pire encore pour Dani Sordo qui a perdu trois minutes dans une sortie de route en matinée et surtout Pierre-Louis Loubet dont le calvaire se poursuit, le Corse étant à nouveau parti à la faute dans l'ultime tronçon.

En WRC2, c'est le jeune Finlandais Sami Pajari qui mène la danse sur sa Skoda un peu plus de six secondes devant la Ford Fiesta d'Adrien Fourmaux. Cela semble plus compliqué pour son équipier belgo-luxembourgeois Grégoire Munster dont la Fiesta pointe au 19e rang absolu, le 11e de sa catégorie à trois minutes du leader.

Le classement à l'issue de la 1ère étape: 1. Lappi-Ferm (Fin/Hyundai i20 WRC) en 1h31.48.8; 2. Ogier-Landais (Fra/Toyota Yaris WRC) à 0.1; 3. NEUVILLE-WYDAEGHE (BEL/Hyundai i20 WRC) à 18.6; 4. Rovanpera-Halttunen (Fin/Toyota Yaris WRC) à 46.1; 5. Katsuta-Jonston (Jap-GB/Toyota Yaris WRC) à 47.4; 6. Evans-Martin (GB/Toyota Yaris WRC) à 1.05.6; 7. Tanak-Jarveoja (Est/Ford Puma WRC) à 1.09.8; 8. Pajari-Malkonen (Fin/Skoda Fabia Rally2) à 3.48.5;... 19. MUNSTER-LOUKA (BEL/Hyundai i20 Rallye2) à 6.48.7