Thierry Neuville remporte le Rallye de Sardaigne pour la troisième fois

« Quand j'ai vu la Toyota hors de la route, j'ai de suite levé le pied car je n'allais pas me battre avec Thierry, » expliquait le Finlandais clairement deuxième pilote de l'équipe. « Je connais les consignes. C'est frustrant mais je devrai attendre que Thierry ne soit pas juste derrière moi pour espérer m'imposer. Nous avions trop besoin de ce premier doublé. Et Neuville est désigné pour le titre. »

Dès lors, avec la Yaris du champion du monde Kalle Rovanpera reléguée à plus de deux minutes, les deux hommes n'avaient plus qu'à assurer ce dimanche.

« Enfin, je suis déjà passé quelques fois à côté cette année et cela fait plaisir à tout le monde de renouer avec le succès, » s'exclamait le Belge épaulé par Martijn Wydaeghe. « C'est la première pour notre nouveau boss. On la voulait en Croatie pour Craig (Breen). On la lui dédie ici. »

Vainqueur pour la troisième fois en Sardaigne après 2016 et 2018, le pilote Hyundai empoche 25 précieux points (il n'a pris aucun risque lors de la Power Stage) et remonte du coup à la 2eme place du championnat, à 25 points du leader Kalle Rovanpera qui a perdu le contact en balayant le premier jour.

« La première journée a été plus compliquée que prévu, mais après on a trouvé un bon rythme et pu mettre la pression sur Seb. Le plus dur dans ces conditions dantesques était de rester sur la route. On était nerveux au départ de la dernière, mais on a géré,» poursuivait le Saint-Vithois entrant dans le club très fermé des dix rallymen les plus victorieux de l'histoire avec 18 succès, soit le même nombre que les ex-champions Hannu Mikkola et Ott Tanak et que le boss de Toyota Jari-Matti Latvala.

Mauvaises opérations pour Ott Tanak et Sébastien Ogier donc contraints à l'abandon et revenus de l'île sarde avec seulement quelques points bonus.

Alors qu'il avait course gagnée en WRC2, Adrien Fourmaux, cinquième au général, est sorti de la route dans l'ultime tronçon offrant la victoire à la Skoda d'Andreas Mikkelsen.

Rendez-vous fin du mois au Kenya pour une épreuve atypique où la position sur la route n'aura guère d'importance. Au contraire de la fiabilité des mécaniques.

Le classement final : 1. NEUVILLE-WYDAEGHE (BEL/Hyundai I20 WRC) en 3h40.01.4 ; 2. Lappi-Ferm (Fin/Hyundai I20 WRC) à 33.0; 3. Rovanpera-Halttunen (Fin/Toyota Yaris) à 1.55.3; 4. Evans-Marschal (GB/Toyota Yaris WRC) à 5.20.5; 5. Mikkelsen (Skoda Fabia Rally2) à 9;33.3 (1ers WRC2) ;... 11. MUNSTER-LOUKA (BEL/Ford Fiesta Rally2) à 17:24.0 ; etc.

Au championnat du monde : 1. Rovanpera (Fin) 118 points ; 2. NEUVILLE (BEL) 93 ; 3. Tanak (Est) 85 ; 4. Evans (GB) 83 ; 5. Ogier (Fra) 70 ; etc.