Depuis la sortie de route de Seb Ogier ce samedi sous la pluie, les i20 WRC caracolent en tête, Esapekka Lappi ayant été prié de laisser passer son chef de file et d'assurer un doublé très important pour l'équipe n'ayant pas encore remporté une seule course cette année.

"On assure un maximum, on évite les grosses pierres, mais sur ces spéciales défoncées et chaudes on ne sera réellement soulagés qu'une fois la ligne d'arrivée franchie," explique notre compatriote qui a échappé à l'hécatombe parmi les WRC. Au point qu'Adrien Fourmaux, leader en WRC2, pointe au sixième rang absolu et premier pilote Ford.

A l'issue de la 17ème spéciale, Thierry et Martijn possèdent donc 43 secondes d'avance sur leurs équipiers finlandais et 2.11.2 sur la Toyota du champion du monde et leader du championnat du monde Kalle Rovanpera.

Sauf accident ou incident, c'est donc dans la poche pour un18ème succès, le troisième en Sardaigne.

A noter encore la belle 13eme place absolue du régulier Grégoire Munster.

Le départ de l'ultime Power Stage sera donné à 13h15.