”C’est évidemment un excellent souvenir, sourit le Belgo-grec. J’adore ce pays car les gens y sont incroyablement gentils, les paysages sont magnifiques et le rallye une véritable aventure, vraiment quelque chose de différent des autres épreuves. J’ai déjà perdu deux kilos, c’est bien ! Je bouge plutôt que de rester toujours derrière mon bureau. Je n’ai encore jamais fait le Dakar, mais je dirais que c’est un mix entre le WRC et le raid. Il y a des spéciales où il n’y a pas de piste fixe, il faut un peu faire ta trace, inventer le parcours.”

C’est aussi un tracé fort cassant…

”Enormément. Je ne vous raconte pas tout ce que l’on a déjà cassé sur nos Focus de reconnaissance. C’est mille fois plus éprouvant que l’Acropole. La mécanique souffre beaucoup. Il y a des trous dans la route, des gros cailloux parfois cachés dans la végétation, du fech-fech et deux gués très abrupts. Et puis d’un coup, tu as un km à fond dans la savane où tu peux presque regarder le paysage.”

Jourdan Serderidis a terminé 7e l'an dernier à Nairobi devant son idole Sébastien Loeb. ©M-Sport

Et les animaux sauvages… : “On roule principalement dans des réserves naturelles. En recos, on a croisé des zèbres, des antilopes, des girafes,… Heureusement en course, il y a les hélicos. On fait beaucoup de bruit ce qui les effraie et du coup on rencontre moins de bêtes. Cela dit, ce matin, je me suis retrouvé quasi nez à nez avec une hyène.”

Avant d’embarquer à ses côtés lors du 4ème passage une invitée privilégiée de Kenyan Airlines, le partenaire de M-Sport. “J’ai roulé doucement, mais elle a hurlé tout au long du run tellement elle avait peur.”

"Je sais que ma Puma n'est pas la plus robuste donc je soulage dans les portions les plus cassantes."

Jourdan a l’impression d’avoir progressé : “C’est un rallye où il faut être intelligent. Ce n’est pas la vitesse pure qui fait la différence. Cela me convient bien. Je pointe peut-être à trois secondes au kilomètre, mais je soulage dans les endroits les plus délicats. Je veux vraiment en profiter au maximum. Rester sur la route. Si j’arrachais une roue dès la première spéciale comme au Mexique, ce serait la catastrophe. Alors je roule à 100 % dans les portions rapides à vue et je suis prudent quand c’est trop défoncé car je sais que ma Ford Puma n’est pas la plus robuste du lot. Les plus solides ce sont les Toyota Yaris. D’ailleurs elles ont raflé les quatre premières places l’an dernier. Seb Ogier est le grand favori. Il a l’expérience, la vitesse, la voiture. Moi je vise un Top 10, comme lors du shake down, devant les WRC2. L’an dernier, j’ai fini 7e. On essaie bien sûr toujours de faire mieux. Mais le principal est d’éviter les pièges et l’hécatombe.”

Avec un nouveau copilote, le jeune Français Andy Malfoy, équipier habituel de Stéphane Lefèbvre.

”Un bosseur qui n’a pas froid aux yeux. Il est trop motivé et me pousse vers le haut. Le contraire de Fred Miclotte qui me freine. J’ai fait de gros progrès mais il faudra faire attention à trouver un juste milieu.”

Pour surtout en profiter jusqu’au bout, tout comme son poulain Grégoire Munster sur la Ford Fiesta Rally2. “Oliver Solberg roule hors championnat avec la Skoda. Il n’a donc rien à perdre. Grégoire peut jouer la victoire en WRC2 face à Kajetanowicz, Prokop ou Kremer. On passe nos soirées ensemble depuis dimanche. Et ici, c’est plutôt moi qui le coache car j’ai l’expérience, je connais les pièges de l’Afrique.”

"On annonce des orages vendredi et samedi. S'il pleut, c'est l'enfer. Une vraie patinoire. On doit rouler sur les arbustes pour trouver du grip."

Comme les pistes se transformant en marécages dès qu’il se met à pleuvoir.

”Et l’on annonce des orages vendredi et samedi après-midi. Dans ce cas, c’est l’enfer. Une véritable patinoire. Cela me fait peur. On doit trouver du grip en roulant sur les arbustes. Avec le risque qu’il y ait une grosse pierre en-dessous.”

Et que le rallye s’achève d’un coup net. “Cela nous pend tous au nez. Cette épreuve est plus imprévisible que les autres. Et il y a une plus grande part de chance.”

En espérant qu’elle sourit aux Belges et à notre ami grec…