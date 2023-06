La chronique de Pascal Witmeur : Et si on arrêtait le délire actuel du rallye ?

Cela étant, je pense qu’il faut révolutionner le Rallye : format des courses et règlements techniques. Aujourd’hui, il y a deux vraies catégories (et donc deux règlements techniques différents) dans le rallye mondial : le Rallye 1 destiné aux constructeurs (en réalité, ils sont deux et demi en 2023) nécessitant des budgets colossaux et pas raisonnables eu égard aux retombées. Il y a ensuite le Rallye 2, beaucoup moins cher, avec certes des looks moins spectaculaires que les grandes sœurs mais nécessitant des budgets considérablement moins élevés et donc plutôt destiné à des équipes privées ou semi-privées.

J’implore la FIA de tout arrêter et de créer une catégorie unique (une sorte de Rallye 1 et demi). Elles iront certes moins vite “chronométriquement parlant”, ce qui ne veut pas dire qu’elles seraient nettement moins spectaculaires. “Ma” nouvelle catégorie reine devrait réunir sans problème une trentaine de voitures engagées à l’année, avec une dizaine de marques différentes. Une seule catégorie mais avec un “sous championnat” réservé aux formations privées. Les constructeurs qui s’engagent officiellement seraient obligés de livrer une voiture identique à n’importe quel team.

Cette idée est un peu simpliste et naïve mais j’ai la conviction que si la FIA se réunit avec les constructeurs actuellement impliqués, une solution proche de ma “recommandation” pourrait être trouvée, ce qui amènerait de nouveaux constructeurs. Le Rallye redeviendrait populaire dans les médias (et restera tout aussi suivi sur les rallyes mêmes). Au niveau du sportif, il faudrait passer sur un format plus court (2 jours) mais avec des spéciales de nuit. Oublions la Power Stage qui permet à des voitures qui ont abandonné de revenir jouer avec les copines après avoir été réparées pour une dernière étape qui attribue des points. Ça fausse tout et ce n’est pas dans l’esprit du Rallye. Pour l’ordre du départ, qui influe souvent les courses, on pourrait le remplacer par un simple tirage au sort.

Je vous le dis : descendre de niveau fait grincer des dents dans un premier temps mais, très vite, tout le monde s’habitue et finit par applaudir. Les exemples en circuit sont nombreux (abandon des GT1 et 2 pour passer au GT3, Le Mans et autres) et se sont bien passés. Pourquoi pas en Rallye ? Bougez-vous à la FIA, svp.