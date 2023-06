WRC Safari du Kenya : Kalle Rovanpera remporte l’ultime spéciale d’essais

Le jeune Finlandais, leader du Mondial 2023, a devancé d’une seconde et demie la Ford Puma WRC1 d’Ott Tanak et de 2.2 l’autre Toyota de son illustre équipier Sébastien Ogier désigné par beaucoup comme le favori de cette épreuve très spécifique.

Quatrième temps pour la première des Hyundai, celle de Thierry Neuville. Notre compatriote n’a pas cherché la performance et a plutôt préservé sa mécanique en vue du raid africain. Le Belge concède 2.4 et précède d’un dixième seulement la troisième Yaris d’Elfyn Evans.

Notons encore le 8e chrono de la seconde Puma de Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul à 8.7 et le dixième de leur équipier Jourdan Serderidis épaulé ici par le jeune Français Andy Malfoy vu l’an dernier aux côtés de Stéphane Lefèbvre.

Problèmes techniques pour Esapekka Lappi (Hyundai) qui n’a pas achevé son premier run.

C’est Oliver Solberg (Skoda) qui a signé le meilleur chrono en WRC2 en 3’47.8, 9.5 devant Kajetanowicz et 13.6 plus vite que la Ford de Grégoire Munster et Louis Louka découvrant les plaisirs de l’Afrique.