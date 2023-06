Alain Georges tire la sonnette d'alarme: "Zéro relève après Neuville"

Les seconds couteaux jouent devant

"Je n'avais pas d'autre choix que d'inscrire notre Citroën C3 en championnat britannique où les pneus sont libres car Michelin nous offre les pneumatiques et c'est déjà un gros budget, confie notre interlocuteur. On va trouver un compromis avec les organisateurs du BRC afin que l'on parle tout de même un peu de nous-même si mon seul objectif est de remettre l'église au milieu du village. Depuis le début d'année, on n'y est plus en Belgique. Il n'y a plus de niveau avec les retraits de Stéphane, mais aussi de Mevius, Fernémont, Princen. Sans parler des absences de Gino Bux, Sébastien Bédoret et Grégoire Munster. Il faut dire la vérité : aujourd'hui ce sont les seconds couteaux qui jouent devant. Max Potty, Cédric De Cecco, Bastien Rouard (qui entre-temps ne roule) et les autres n'ont pas gagné une seconde et demie au kilomètre en trois mois. Cédric Cherain lui est à sa place. Le Liégeois a tendance à en rajouter un peu trop. Une Rallye2 doit se piloter plus proprement. Le plus décevant est Adrian Fernémont. Je croyais qu'il allait survoler le championnat mais en passant de Racing Technology à PTR, il a soudainement perdu une seconde au kilomètre. C'est incompréhensible, peut-être lié au mental. D'ailleurs il s'est mis lui-même en pause. La baisse de régime de Gino s'explique par le passage de la Skoda à la Polo dont la plage d'utilisation est très limitée. Dans le gras, Ingram n'aura d'ailleurs aucune chance à Ypres. Par contre, je vois bien Freddy Loix encore jouer le podium avec la nouvelle Skoda et Niels Reynvoet sur une de nos C3 devancer sur ses terres le leader du championnat Max Potty."

Zéro relève

Un Potty qu'Alain Georges connaît bien. "Max a encore progressé et gagné en confiance, mais il lui en manque un peu pour le haut niveau. Sa faiblesse était ses premières boucles. Il sera champion national, mais à quoi bon encore prendre part à toutes les courses belges ? Aller disputer un petit rallye comme Bertrix alors qu'il y avait Wervik le même jour pour préparer Ypres ? J'avoue ne pas comprendre. S'il veut évoluer, il faut qu'il sorte de Belgique et de sa zone de confort, bordel ! Il n'y a rien de plus formateur que de rouler à l'étranger. Le seul qui a compris cela, c'est Bernard Munster avec ses gamins."

Georges ne mâche pas ses mots. Selon lui, l'après Neuville n'existe pas : "Il y a zéro relève, c'est la catastrophe. Le meilleur selon moi était encore Guillaume de Mevius. Kobe Pauwels a un gros potentiel, mais il est parti en circuit dans un championnat moribond n'intéressant plus personne. Sinon, je ne vois que Tom Heindrichs, le demi-frère de Thierry Neuville. Ses débuts en Stellantis Cup sont prometteurs."

Un peu dur pour Grégoire Munster, découvrant ce week-end le Safari et vainqueur d'une manche WRC2 l'an dernier. "De toute façon, quand on voit comment évolue le rallye en Belgique, il y a du souci à se faire…"