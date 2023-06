La seule grosse victime de cette matinée africaine a été Ott Tanak. Leader la veille après la première super spéciale, l’Estonien a perdu plus de 2’12 dans l’ES4 de Kedong, la plus longue avec ses 30 km, suite à une crevaison. “J’ai aussi été victime de soucis moteur, regrettait le pilote Ford. Je n’avais plus de puissance.”

Auteur du meilleur chrono dans l’ES3, le” rookie” du Safari Esapekka Lappi a a aussi terminé la spéciale avec un pneu arrière droit complètement déchiqueté. Mais le Finlandais n’a perdu qu’une demi-minute. Le double environ du temps perdu par son équipier chez Hyundai Thierry Neuville, quatrième à 21.2 après avoir terminé l’ES3 avec un pneu avant droit à plat. “Je n’avais emporté qu’une roue de secours pour cette première boucle et du coup j’ai dû redoubler de prudence dans la longue car je n’avais plus le droit de crever sous peine d’abandon, confiait le Belge. J’y ai donc concédé 8 secondes sur Kalle. C’est beaucoup.”

Ogier privé d’hybride

Un Rovanpera handicapé par son rôle d’ouvreur : “Il y a pas mal de poussière et de balayage, expliquait le champion du monde, le plus rapide néanmoins dans l’ES4. De quoi justifier un retard de 2,5 secondes sur son team-mate Sébastien Ogier au classement général. “J’ai parcouru toute la dernière spéciale sans système hybride,” râlait l’octuple champion français. Même Toyota commence à rencontrer quelques petits problèmes. Mais rien de grave pour l’instant, les Yaris complétant le tiercé de tête avec Elfyn Evans, troisième à 19.5.

Munster leader en WRC2

Du côté de nos autres compatriotes ou assimilés, on note la 8e place de Nicolas Gilsoul, le copilote du Corse Pierre-Louis Loubet et la 11ème de Grégoire Munster et Louis Louka, leaders en WRC2 sur leur Ford Fiesta, 21 secondes devant la Skoda de Kajetan Kajetannowicz. Non inscrit ici en WRC2, Oliver Solberg est toutefois déjà près de deux minutes devant sur la première Rally2.

Enfin, Jourdan Serderidis pointe au 12e rang provisoire à 4’54. Le Grec de Belgique attend sans doute que l’hécatombe commence. Ce sera peut-être lors de la seconde boucle sur un terrain devenu plus cassant. Car lors du premier passage, avouons-le, hormis quelques zèbres ralentissant Tanak et Sordo, c’était plutôt genre rallye terre traditionnel…